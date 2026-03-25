Κρήτη: Άνδρας μπήκε σε σπίτια και απειλούσε με μαχαίρι δύο γυναίκες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Ηράκλειο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους δύο γυναίκες στο Ηράκλειο της Κρήτης όταν είδαν ξαφνικά μέσα στο σπίτι τους Αιγύπτιο με μαχαίρι.

Ο Αιγύπτιος δράστης, εισέβαλε στο διαμέρισμα, κρατώντας ένα μαχαίρι και απειλώντας τις δύο γυναίκες, μέχρι που έκαναν την εμφάνισή τους αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το patris.gr, οι δύο γυναίκες κατάφεραν και βγήκαν από το σπίτι τους όταν έφτασε η αστυνομία ενώ ο Αιγύπτιος βγήκε από το σπίτι και προσπάθησε να διαφύγει περνώντας από ταράτσα σε ταράτσα, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν τελικά να τον συλλάβουν.

Λίγο αργότερα, ηλικιωμένο ζευγάρι δήλωσε στους αστυνομικούς πως στην ίδια γειτονιά είχε μπει νωρίτερα και στο δικό τους διαμέρισμα ο Αιγύπτιος και τους είχε κλειδώσει, απειλώντας τους με ένα μαχαίρι.

