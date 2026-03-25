Τραγωδία στο Βόλο: Από σόμπα αλογόνου ξέσπασε η φωτιά που στοίχησε τη ζωή σε δύο γυναίκες (Photos)

Από φωτιά σε σόμπα αλογόνου έχασαν τη ζωή τους οι δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, στην Αγία Παρασκευή στον Βόλο.

Από τα πρώτα ευρήματα της πυροσβεστικής, τα αίτια της τραγωδίας είναι φωτιά που ξέσπασε από σόμπα αλογόνου. Οι γείτονες άκουσαν έκρηξη και σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα, τα οποία αναφέρει και η ΕΡΤ επικαλούμενη πηγές από την πυροσβεστική, η έκρηξη οφειλόταν στο οξυγόνο που μπήκε από κάποια πόρτα ή παράθυρο, ενώ μαίνονταν η φωτιά.

Η 88χρονη μητέρα ήταν κατάκοιτη και δεν μπορούσε να αντιδράσει. Οσον αφορά την 59χρονη κόρη της, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, γείτονες είπαν ότι την είδαν να βγαίνει από το σπίτι ενώ καίγονταν και λίγα δευτερόλεπτα μετά κατέρρευσε, πριν προλάβουν να κάνουν κάτι για να τη σώσουν.

Στο σπίτι βρισκόταν και ο γιος της 59χρονης, ηλικίας 40 ετών, ο οποίος είχε πάει να τις επισκεφθεί καθώς ήταν ημέρα αργίας. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με πολλαπλά εγκαύματα και η κατάστασή του κρίνεται πολύ σοβαρή. Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα από κλιμάκιο της πυροσβεστικής.

πηγή φωτο: magensianews.gr

