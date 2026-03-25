Καρδίτσα: Προφυλακιστέος ο 17χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή

Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα.
Ο 17χρονος έφτασε περίπου στις 9.30 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας και απολογήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ενώ έξω από τα Δικαστήρια βρίσκονταν συγγενείς και φίλοι του θύματος. Η διαδικασία διήρκησε περίπου δυο ώρες. Ο 17χρονος έφυγε από άλλη έξοδο του Δικαστικού Μεγάρου προφανώς για να αποφευχθούν εντάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ο ανήλικός θα οδηγηθεί στις φυλακές Κασσαβέτειας. Όσον αφορά στον 16χρονο που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία θα απολογηθεί την Παρασκευή.
