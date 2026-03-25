ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 19:25
Καρδίτσα: Προφυλακιστέος ο 17χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή

dikaiosyni_new

Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα.

Ο 17χρονος έφτασε περίπου στις 9.30 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας και απολογήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ενώ έξω από τα Δικαστήρια βρίσκονταν συγγενείς και φίλοι του θύματος. Η διαδικασία διήρκησε περίπου δυο ώρες. Ο 17χρονος έφυγε από άλλη έξοδο του Δικαστικού Μεγάρου προφανώς για να αποφευχθούν εντάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ο ανήλικός θα οδηγηθεί στις φυλακές Κασσαβέτειας. Όσον αφορά στον 16χρονο που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία θα απολογηθεί την Παρασκευή.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο των Χανιών και του Ηρακλείου από την κακοκαιρία (Photos)

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές δυο γυναίκες μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα

Οι καταγγελίες, οι υπηρεσίες μασάζ, τα σουβλατζίδικα, η Porsche και τα Rolex – Πώς στήθηκε το κόλπο των 33 εκατ. σε βάρος του ΕΦΚΑ και ποιοι κρύβονται πίσω από το σκάνδαλο

google_news_icon

prwtoselido entos new
Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου

pasok_synedrio_new_123
ΠΑΣΟΚ: Σκληρές διαβουλεύσεις για την απόφαση κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ – Δεν καλύπτει Δούκα η αρχική διατύπωση της Χαριλάου

astinomia-new
Κρήτη: Άνδρας μπήκε σε σπίτια και απειλούσε με μαχαίρι δύο γυναίκες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Ηράκλειο

red_sea_new
Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της έναντι των προτάσεων των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, θέτει πέντε όρους – Μετά το Ορμούζ, «καμπανάκι» και για το Μπαμπ ελ Μπαντέμπ – Live οι εξελίξεις

fotiaKEFALONIA1
Κεφαλονιά: Φωτιά σε δάσος στα Μαυράτα – Επιχειρούν 12 οχήματα της Πυροσβεστικής (Video)

mo salax liverpool – new
Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

red_sea_new
Kaxlas
Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

fuel-pass_2403_1920-1080_new
Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

xaris doukas 55- new
Ο Χάρης Δούκας για τον Βοτανικό: Πότε τελειώνει το έργο, πότε θα μπει ο Παναθηναϊκός

prwtoselido entos new
pasok_synedrio_new_123
astinomia-new
