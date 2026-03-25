Κρήτη: Σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο των Χανιών και του Ηρακλείου από την κακοκαιρία (Photos)

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο περιοχών της Κρήτης ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Οι έντονες βροχοπτώσεις στο νησί έφεραν και την ακύρωση παρελάσεων για την εθνική επέτειο.

Από νωρίς το πρωί, ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με την Τροχαία προχώρησε σε προληπτικούς αποκλεισμούς σε σημεία της πόλης για λόγους ασφαλείας των οδηγών. Οι κυριότεροι αποκλεισμοί αφορούν τις ιρλανδικές διαβάσεις στην οδό Λυκείου και στον Κατσαμπά, ενώ η διέλευση στο ρέμα της περιοχής Κορώνα Μαγαρά απαγορεύεται λόγω επικίνδυνων συνθηκών από την έντονη βροχόπτωση, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Τα συνεργεία του Δήμου, με προσωπικό και μηχανήματα από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Τεχνικής Υπηρεσίας, απομάκρυναν χώματα από το οδόστρωμα σε οδούς όπως η Ωκεανίδων (περιοχή ΕΛΜΕΠΑ) και η Μιχαλινάκη (Κορακοβούνι). Κατολισθήσεις καταγράφηκαν επίσης στον Άγιο Βλάσση και στο Σκαλάνι, όπου την Πέμπτη αναμένεται επέμβαση με γκρέιντερ για καθαρισμό των δρόμων.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα στον δήμο Μινώα Πεδιάδας ενώ έκλεισε ο δρόμος Αποστόλοι – Θραψανό, από τη λίμνη Λιβάδα έως τη διασταύρωση με τον δρόμο Θραψανό – Ευαγγελισμός.

Οι αρχές προειδοποιούν πως η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το Ηράκλειο και η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί.

Κατολισθήσεις κοντά στην Κνωσό

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί η κακοκαιρία στο Ηράκλειο, με κατολισθήσεις σε σημεία κοντά στην Κνωσό, λίγο πριν την περιοχή της Αγίας Ειρήνης στα Σπήλια.

Μεγάλες πέτρες έχουν καταλήξει πλησίον του δρόμου, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους οδηγούς που διέρχονται από την περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν για αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια της οδήγησης και συστήνουν στους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα, να αποφεύγουν επικίνδυνα σημεία και να τηρούν τις οδηγίες της τροχαίας.

Κατολισθήσεις στα Χανιά

Η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση των τελευταίων ωρών προκάλεσε κατολισθήσεις και στα Χανιά, σύμφωνα με το cretalive.gr. Βράχοι έπεσαν και κάλυψαν την άσφαλτο στο Καλάμι, λίγο μετά τη Σούδα. Η κυκλοφορία διεκόπη, ενώ στο σημείο βρέθηκε ευθύς εξαρχής η Τροχαία ΒΟΑΚ.

Διαβάστε επίσης:

