search
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 15:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.03.2026 15:05

25η Μαρτίου στα Χανιά: Πολίτης παρέλασε μόνος του μετά την ακύρωση των εορτασμών λόγω κακοκαιρίας (Video)

25.03.2026 15:05
Οι εορταστικές εκδηλώσεις στα Χανιά ακυρώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας, ωστόσο, η εν λόγω απόφαση φαίνεται ότι δεν βρήκε σύμφωνο έναν πολίτη ο οποίος θέλησε να τιμήσει μόνος του την 25η Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, οι αρχές αποφάσισαν την ακύρωση των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων για την 25η Μαρτίου στην πόλη, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει (και) σήμερα τα Χανιά.

Ο εν λόγω πολίτης, ωστόσο, φόρεσε τα γιορτινά του και αψηφώντας τη βροχή και το κρύο, παρέλασε ολομόναχος, βαδίζοντας με σταθερό βήμα και αποφασιστικότητα στην οδό Παπανδρέου.

Το εν λόγω στιγμιότυπο κατέγραψαν περαστικοί…

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
25η Μαρτίου στα Χανιά: Πολίτης παρέλασε μόνος του μετά την ακύρωση των εορτασμών λόγω κακοκαιρίας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 15:39
ΚΟΣΜΟΣ

USS Gerald R. Ford: Ακόμα και το ενδεχόμενο σαμποτάζ από το πλήρωμα εξετάζει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

ΣΙΝΕΜΑ

Η ζωή του θρύλου Ζωρζ Σεν-Πιερ γίνεται ταινία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25η Μαρτίου: Το σαρδάμ του Τασούλα – «Να το πάμε από την αρχή» (Video)

1 / 3