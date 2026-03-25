25η Μαρτίου στα Χανιά: Πολίτης παρέλασε μόνος του μετά την ακύρωση των εορτασμών λόγω κακοκαιρίας (Video)

Οι εορταστικές εκδηλώσεις στα Χανιά ακυρώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας, ωστόσο, η εν λόγω απόφαση φαίνεται ότι δεν βρήκε σύμφωνο έναν πολίτη ο οποίος θέλησε να τιμήσει μόνος του την 25η Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, οι αρχές αποφάσισαν την ακύρωση των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων για την 25η Μαρτίου στην πόλη, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει (και) σήμερα τα Χανιά.

Ο εν λόγω πολίτης, ωστόσο, φόρεσε τα γιορτινά του και αψηφώντας τη βροχή και το κρύο, παρέλασε ολομόναχος, βαδίζοντας με σταθερό βήμα και αποφασιστικότητα στην οδό Παπανδρέου.

Το εν λόγω στιγμιότυπο κατέγραψαν περαστικοί…

Διαβάστε επίσης:

Πύργος: Με μαύρες κορδέλες παρέλασαν οι συμμαθητές του 18χρονου που σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι (Video)

Ρόδος: 82χρονη μαθήτρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ, παρέλασε μπροστά σε χιλιάδες κόσμου

25η Μαρτίου: Εντυπωσίασε η στρατιωτική παρέλαση με τα νέα οπλικά συστήματα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

