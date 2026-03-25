Ακυρώθηκε η παρέλαση και στο Ηράκλειο λόγω κακοκαιρίας

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η παρέλαση στην πόλη του Ηρακλείου, αποφασίστηκε η αναβολή της.

Αιτία οι κακές καιρικές συνθήκες, οι οποίες αναμένονταν σήμερα σε όλη σχεδόν τη Κρήτη.

Ήδη από χθες, Χανιά και Ρέθυμνο είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Η Αντιπεριφέρεια Ηρακλείου αναφέρει ότι : «λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για λόγους ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η σημερινή μαθητική-στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Ωστόσο, κανονικά θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου στις 10:45 π.μ. και η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11:30 π.μ».

