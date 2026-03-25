Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/3) σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 02:45, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν γκάζακια στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν στην εν λόγω πολυκατοικία διαμένει κάποιο πρόσωπο ενδιαφέροντος ή εάν επρόκειτο για «τυφλό» χτύπημα.

Οι Αρχές κάνουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

