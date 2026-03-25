Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/3) σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 02:45, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν γκάζακια στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν στην εν λόγω πολυκατοικία διαμένει κάποιο πρόσωπο ενδιαφέροντος ή εάν επρόκειτο για «τυφλό» χτύπημα.
Οι Αρχές κάνουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.