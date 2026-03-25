ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 09:16
25.03.2026 08:10

Εξαφάνιση 15χρονης στα Γλυκά Νερά

Συναγερμός έχει σημάνει στα Γλυκά Νερά για την εξαφάνιση της Αλεξάνδρας – Έλλης Κ., 15 ετών, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 23 Μαρτίου από την περιοχή των Γλυκών Νερών. Ο Οργανισμός ενημερώθηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αλεξάνδρα – Έλλη Κ. έχει ύψος 1,60 μ., αδύνατη σωματική διάπλαση, κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ φέρει σκουλαρίκι στο κάτω χείλος και στο αριστερό φρύδι. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μωβ φόρμα, γκρι φούτερ ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια, ενώ κρατούσε μαύρο σακίδιο πλάτης.

Για τον εντοπισμό της έχει κινητοποιηθεί η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού», σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.), την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.), την Ομάδα Διάσωσης Δέλτα και την ΕΟΔ Αττικής, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό της ανήλικης.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, που λειτουργεί όλο το 24ωρο, ή με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

25η Μαρτίου: Οι 21 κανονιοβολισμοί στο Λυκαβηττό για την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων (video)

25η Μαρτίου: Με λαμπρότητα οι παρελάσεις σε όλη τη χώρα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο καιρός κάνει τη δική του «Επανάσταση» απέναντι στον αίθριο ουρανό!

25η Μαρτίου: Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη (video)

Περσικός Κόλπος: Τι θα συμβεί εάν το Ιράν κόψει τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών – Ένας πόλεμος δίχως όρια

Τραμπ για 25η Μαρτίου: Οι ΗΠΑ αντλούν έμπνευση από το παράδειγμα των Ελλήνων

Εσωκομματικά πυρά γαλάζιων στελεχών σε Φλωρίδη για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών

Αυστραλία: Μεγάλη απεργία στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC λόγω AI

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν - ακόμα κι αν το θέλει

Αυτοί είναι οι 14 όροι της πρότασης Τραμπ για τερματισμό του πολέμου – Τι αναφέρουν για εμπλουτισμό ουρανίου και Ορμούζ

Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα

