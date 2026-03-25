Εξαφάνιση 15χρονης στα Γλυκά Νερά

Συναγερμός έχει σημάνει στα Γλυκά Νερά για την εξαφάνιση της Αλεξάνδρας – Έλλης Κ., 15 ετών, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 23 Μαρτίου από την περιοχή των Γλυκών Νερών. Ο Οργανισμός ενημερώθηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αλεξάνδρα – Έλλη Κ. έχει ύψος 1,60 μ., αδύνατη σωματική διάπλαση, κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ φέρει σκουλαρίκι στο κάτω χείλος και στο αριστερό φρύδι. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μωβ φόρμα, γκρι φούτερ ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια, ενώ κρατούσε μαύρο σακίδιο πλάτης.

Για τον εντοπισμό της έχει κινητοποιηθεί η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού», σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.), την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.), την Ομάδα Διάσωσης Δέλτα και την ΕΟΔ Αττικής, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό της ανήλικης.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, που λειτουργεί όλο το 24ωρο, ή με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.

