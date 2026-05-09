Ουγγαρία: Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Μάγιαρ – Υπόσχεται «δημοκρατική αναγέννηση» στη χώρα

Ο κεντροδεξιός φιλοευρωπαίος ηγέτης, Πέτερ Μάγιαρ, το Σάββατο (9/5) ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, σηματοδοτώντας την επίσημη λήξη της 16ετούς διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, σε μια ιστορική τελετή στη Βουδαπέστη που πραγματοποιήθηκε έναν μήνα μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του κόμματος Tisza.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, σύμφωνα με τον Guardian, ο Πέτερ Μάγιαρ απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να γράψουν μαζί την ιστορία της χώρας και να διαβούν την πύλη της καθεστωτικής αλλαγής, σε μια στιγμή που θεωρείται ορόσημο για την πολιτική πορεία του κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Μάλιστα, το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε θύελλα πανηγυρισμών στην ουγγρική πρωτεύουσα και όχι μόνο, καθώς ο Βίκτορ Όρμπαν και το λαϊκιστικό, εθνικιστικό κίνημά του αποτελούσαν επί σειρά ετών το βασικό παράδειγμα προς μίμηση για την παγκόσμια Ακροδεξιά. Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (9/5), πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει στην πλατεία έξω από το νεογοτθικό κτήριο του Κοινοβουλίου για να παρακολουθήσει την εναρκτήρια συνεδρίαση που μεταδιδόταν σε γιγαντοοθόνες. Σε κάθε εμφάνιση του Πέτερ Μάγιαρ το πλήθος ξεσπούσε σε ζητωκραυγές, ενώ ακούστηκαν αποδοκιμασίες για τους βουλευτές του κόμματος Fidesz και του ακροδεξιού σχηματισμού «Η Πατρίδα μας».

Η πολιτική ανατροπή στην Ουγγαρία και ο Μάγιαρ

Επισημαίνεται ότι η σαρωτική νίκη, η οποία χάρισε στο κόμμα Tisza 141 έδρες στο κοινοβούλιο των 199 εδρών, ήταν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για τον Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν ένα ελάχιστα γνωστό πρώην μέλος της ελίτ του Fidesz. Ο ίδιος εισέβαλε στη δημόσια σφαίρα, στις αρχές του 2024, όταν στράφηκε εναντίον του κόμματος, αποκαλύπτοντας την εσωτερική λειτουργία ενός συστήματος που χαρακτήρισε ως «διεφθαρμέν»ο, κατηγορώντας τους αξιωματούχους ότι συσσωρεύουν δύναμη και πλούτο εις βάρος των απλών πολιτών.

Το νέο κοινοβούλιο αποτελεί την πρώτη περίπτωση από τον εκδημοκρατισμό της χώρας, το 1990, που ο Βίκτορ Όρμπαν δεν θα κατέχει βουλευτική έδρα. Ο 62χρονος πρώην ηγέτης, η καριέρα του οποίου εξελίχθηκε από υπέρμαχος της δημοκρατίας σε φιλορωσική φιγούρα που εξυμνήθηκε από το αμερικανικό κίνημα MAGA, δήλωσε στα τέλη του περασμένου μήνα ότι θα επικεντρωθεί στην αναδιοργάνωση του λαϊκιστικού του κινήματος. Από την πλευρά του, ο 45χρονος Πέτερ Μάγιαρ έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία του για να αποδομήσει τα συστήματα που έχτισε ο προκάτοχός του, ο οποίος είχε στελεχώσει τη δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης και τον κρατικό μηχανισμό με πιστούς του ακολούθους.

Οι προκλήσεις της νέας κυβέρνησης

Πέρα από τα σύνορα της χώρας, ο Πέτερ Μάγιαρ έχει υποσχεθεί να ανοικοδομήσει τις τεταμένες σχέσεις με την Ε.Ε. και να συνεργαστεί με το μπλοκ για την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων ευρώ από τα «παγωμένα» κοινοτικά κονδύλια. Τα δείγματα αυτής της αλλαγής ήταν συμβολικά παρόντα στον προγραμματισμό της ορκωμοσίας. Πραγματοποιήθηκαν ανακρούσεις ύμνων προς τιμήν της ένταξης στην Ε.Ε., της πολυπληθούς μειονότητας των Ρομά και των εθνοτικά Ούγγρων στις γειτονικές χώρες. Μάλιστα, ο δικηγόρος, Βίλμος Κάταϊ Νέμεθ, έγινε ο πρώτος υπουργός στην Ουγγαρία με προβλήματα όρασης, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο κοινωνικών και οικογενειακών υποθέσεων.

Το έργο που αντιμετωπίζει η νέα κυβέρνηση είναι τεράστιο. Οι υποσχέσεις για τη διόρθωση των υποβαθμισμένων δημοσίων υπηρεσιών θα έρθουν αντιμέτωπες με μια στάσιμη οικονομία και ένα επίμονα υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα. Ταυτόχρονα, μένει να φανεί πώς θα αντιδράσουν στην αλλαγή οι πολλοί πιστοί του Βίκτορ Όρμπαν στα μέσα ενημέρωσης και στη δικαιοσύνη. Ο Πέτερ Μάγιαρ έχει ήδη δηλώσει πως θα αναστείλει τις εκπομπές των κρατικών μέσων ενημέρωσης που λειτουργούσαν ως φερέφωνα της προηγούμενης κυβέρνησης και επέστρεψε εκατομμύρια φιορίνια Ουγγαρίας (ποσό που αντιστοιχεί σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ), τα οποία του είχαν δωρηθεί από υποστηρικτή που συνδεόταν με το προηγούμενο καθεστώς.

