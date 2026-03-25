Με 21 κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό άρχισαν οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με τους 21 κανονιοβολισμούς στο Λυκαβηττό ξεκίνησαν στην Αθήνα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
Ο πρώτος κανονιοβολισμός σημειώθηκε στις 6:21 το πρωί, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για να αντηχήσουν ακολούθως άλλοι 20 όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο για να τιμηθεί η ιστορική επέτειος.
Στις 08:00 ακολούθησε η έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ στις 10:00 θα τελεστεί δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.
Στις 11:00 θα ακολουθήσει η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Διαβάστε επίσης:
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.