Σεισμός 4,4 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (24/3) στη δυτική Ελλάδα, με επίκεντρο στη Θεσπρωτία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:57, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.
Το μέγεθος της δόνησης ήταν 4,4 Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που τον καθιστά σχετικά επιφανειακό.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.
Παράλληλα, με βάση τα γεωγραφικά στοιχεία, ο σεισμός καταγράφηκε περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ έγινε αισθητός και σε μεγαλύτερη ακτίνα, μεταξύ άλλων και σε απόσταση 157 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά της Λάρισας.
Διαβάστε επίσης:
Δίκη για τα Τέμπη: «Αναγκάστηκα να καθίσω στις θέσεις των κατηγορούμενων» – Η μαρτυρία της Ντίνας Μαγδαλιανίδη
Βουλιαγμένη: Εντοπίστηκαν βατραχοπέδιλο, καταδυτικό σκούτερ και φιάλη οξυγόνου– Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη
Γιώργος Τσαγκαράκης: «Διασύρομαι λόγω της επιτυχίας μου» – Τι υποστήριξε στην απολογία του
