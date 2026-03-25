Σεισμός 4,4 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (24/3) στη δυτική Ελλάδα, με επίκεντρο στη Θεσπρωτία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:57, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.

Το μέγεθος της δόνησης ήταν 4,4 Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που τον καθιστά σχετικά επιφανειακό.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

Παράλληλα, με βάση τα γεωγραφικά στοιχεία, ο σεισμός καταγράφηκε περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ έγινε αισθητός και σε μεγαλύτερη ακτίνα, μεταξύ άλλων και σε απόσταση 157 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά της Λάρισας.

