ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 22:19
24.03.2026 20:30

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Διασύρομαι λόγω της επιτυχίας μου» – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Γιώργος Τσαγκαράκης μετά την απολογία του για την υπόθεση που αφορά σε διακίνηση πλαστών έργων τέχνης και υπεξαίρεση μνημείων.

Στον γνωστό τηλε-γκαλερίτσα επιβλήθηκε η υποχρέωση να δίνει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του σε μηνιαία βάση, ενώ του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Παράλληλα, ορίστηκε χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, στον Γιώργο Τσαγκαράκη απαγορεύτηκε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με αρχαιότητες, όπως η κατοχή, η αγοραπωλησία και η διάθεσή τους. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να ασχολείται με πίνακες ζωγραφικής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας.

Τι ανέφερε για τους πίνακες στις αποθήκες

Κατά την απολογία του, ο ίδιος αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τα ευρήματα των Αρχών. Όπως υποστήριξε, το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα που βρέθηκε στην κατοχή του προήλθε από αλλοδαπό συνεργάτη του.

«Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας. Τα χρήματα μου δικαιολογούνται απόλυτα. Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου. Για το Ευαγγέλιο, το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό στέλεχος εταιρείας και προσκόμισα έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί», είπε.

Αναφορικά με τους πίνακες που εντοπίστηκαν στις αποθήκες του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια, χωρίς εμπορική αξιοποίηση.

«Ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα μου. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς, ουδέποτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πίνακας που ήταν πλαστός», σημείωσε ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

«Ήταν παρατημένοι πίνακες εδώ και δεκαετίες. Η διαδικασία του ελέγχου έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την υπάλληλο της πινακοθήκης, πράγμα πρακτικά αδύνατο. Προσβάλλει την τέχνη», πρόσθεσε. 

Ευθείες βολές από τον Ταλ Ντίλιαν της Intellexa: Δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος, συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνητικές αρχές

«Δύο μαγαζιά είναι σε εικονικές εταιρείες, βάλε τρεις μισθοδοσίες» – «Βάλε χρήματα και κινητά σε θυρίδα»: Οι διάλογοι που «έκαψαν» το κύκλωμα απάτης κατά του ΕΦΚΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ο Κουρέτας απαντά στον Φλωρίδη – «Με την έγκριση του υπουργείου το 1,3 εκατ. για την αίθουσα»

