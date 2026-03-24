«Δύο μαγαζιά είναι σε εικονικές εταιρείες, βάλε τρεις μισθοδοσίες» – «Βάλε χρήματα και κινητά σε θυρίδα»: Οι διάλογοι που «έκαψαν» το κύκλωμα απάτης κατά του ΕΦΚΑ

Λαβράκια για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος που θησαύριζε σε βάρος του ΕΦΚΑ έβγαλε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των μελών του. Οι συνομιλίες είναι άκρως αποκαλυπτικές για το πώς οι εμπλεκόμενοι έκαναν τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα και κατηγορούνται ακόμη 18, μεταξύ αυτών μοντέλα, tiktokers, επιχειρηματίες και οι τρεις λογιστές που φέρονται και ως οι αρχηγοί της εγκληματικής ομάδας.

Μία από τις συνομιλίες που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι αυτή μεταξύ ενός επιχειρηματία και ενός γνωστού tiktoker (έχει συλληφθεί) κατά την οποία ο τελευταίος θέλει να πάρει χρήματα από την εταιρεία στην οποία είναι αφανής ιδιοκτήτης.

Επιχειρηματίας: Έλα ρε.

Tiktoker: Έλα μου.

Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.

Tiktoker: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.

Επιχειρηματίας: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.

Tiktoker: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.

Επιχειρηματίας: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.

Tiktoker: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.

Επιχειρηματίας: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γ. μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.

Tiktoker: Βάλε και σε μένα.

Επιχειρηματίας: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.

Tiktoker: Βάλε στην …… ρε.

Επιχειρηματίας: … ωραία, να μου στείλει ένα IBAN.

«Δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία»

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία μεταξύ του Tiktoker και ενός εμπλεκόμενου επιχειρηματία στην οποία ο Τiktoker κάνει αναφορά στην εικονικότητα της επιχείρησης του.

Επιχειρηματίας: Έλα αδερφέ, καλημέρα.

Tiktoker: Καλημέρα, καλημέρα.

Επιχειρηματίας: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κ. και μου λέει «Γ. επειδή» Μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο …., θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;

Tiktoker: Όχι, δεν έχω ,δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο κολλητός μου.

Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;

Tiktoker: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …., τώρα από τον Κ.

Tiktoker: Όχι Γ., όχι, όχι.

Επιχειρηματίας: Γιατί; Πες μου.

Tiktoker: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;

Επιχειρηματίας: Ναι.

Tiktoker: Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;

«Είναι καιρός να αλλάξουμε διαχειριστή»

Παράλληλα αποκαλυπτική είναι και η συζήτηση μεταξύ ενός επιχειρηματία που συνελήφθη και μίας εκ των λογιστών. Οι δύο εμπλεκόμενοι συζητούν για αλλαγή εταιρείας και αχυρανθρώπου.

Επιχειρηματίας: Οκ πάει αυτό κατανοητό. Δεύτερον, μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;

Λογίστρια: Τι εννοείτε;

Επιχειρηματίας: Ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή

Λογίστρια: Μισό, δώστε μου ένα λεπτό

Επιχειρηματίας: Ναι.

Λογίστρια: Αυτό θα το συζητήσετε με τον κύριο Γ., όχι με εμένα.

Επιχειρηματίας: Μπράβο… θα ήθελα λοιπόν να πάρει ο κύριος Γ. ένα τηλέφωνο τον κύριο Χ. γιατί ο Χ. μου το ζήτησε για να κανονίσουνε να βρεθούνε να το συζητήσουνε.

«Πρωταγωνιστής» σε διαλόγους ένας εκ των λογιστών και η σύζυγός του





Σε έναν από τους διαλόγους, ο ένας εκ των τριών λογιστών, μιλάει με δεύτερο πρόσωπο:

Γ.: Ήσουνα μαζί του τότε, μαζί τα κάνατε

Λογιστής: Που να θυμάμαι ρε, στείλε μου να δω

Γ.: Τι να σου στείλω από όλα;

Λογιστής : Στείλε μου κωδικούς taxis δικούς σου και τη εταιρείας να τα δω

Γ.: Ναι… έχεις γραφείο πλέον;

Λογιστής:Όχι από εδώ

Γ.:Τι εννοείς όχι από εδώ; Είσαι ακόμη λογιστής ή έχεις αλλάξει επάγγελμα;

Λογιστής: Περίπου… όχι στο τηλέφωνο. Πάρε με τηλέφωνο να το φτιάξω

Γ.: Ωραία θα σε πάρω

Λογιστής: Πάρε με στο whats up



Στον δεύτερο διάλογο, ο εν λόγω λογιστής συνομιλεί με την σύζυγό του η οποία αναφέρεται σε μετρητά τα οποία πήρε από τρίτο πρόσωπο.

Λογιστής: Κοίτα τώρα τον μαλ@κα μου τα έχει σε δεκάρικα και πρέπει να τα χωρίσω

Σύζυγος: Μου κάνεις πλάκα.. σου τα έφερε σε δεκάρικα;

Λογιστής : Σε δέκα…

Σύζυγος : Α… δεκαχίλιαρα

Λογιστής : Τα δύο πακετάκια εδώ φαίνονται πολύ μικρά

Σύζυγος : Όσα σου έδωσα την προηγούμενη φορά είναι, δεν έχω πάρει τίποτα. Ότι σου έδωσα (ακατάληπτο) προχτές παραπροχτές και μου τα ξανάδωσες πίσω

Λογιστής : Ναι

Σύζυγος: Τίποτα δεν έχω πάρει, όπως τα έπιασα και στα έδωσα έτσι τα ξαναέβαλα πίσω και άφησες και δυο πράσινα και μου είπες να τα βάλω στο συρτάρι.

«Βάλτα αύριο σε θυρίδα»



Σε άλλο διάλογο, η σύζυγος του λογιστή, συνομιλεί με την μητέρα του δείχνοντας αναστατωμένη και ζητώντας της να κρύψει χρήματα και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σύζυγος: Ναι θέλω να έρθει κάποιος στο σπίτι να πάρει κάποια πράγματα.

Μητέρα: Ναι

Σύζυγός: Και να τα πάρετε εσείς και να πάτε αύριο σε μια θυρίδα

Μητέρα: Εντάξει. Τι έγινε;

Σύζυγος: Δεν έγινε κάτι απλώς έχω οδηγία να σας δώσω τα πράγματα αλλά δεν μπορώ να τα φέρω εγώ γιατί δεν θέλω να βγω έξω με τόσα πράγματα

Μητέρα: Εντάξει παιδί μου οκ

Σύζυγος Και θα ήθελα… συγγνώμη τώρα για την πίεση αλλά θα ήθελα να γίνει άμεσα δηλαδή θέλω να γίνει τώρα!

Μητέρα: Ο Λ. που είναι;

Σύζυγος: Έχει πάει με έναν συνεργάτη σε μια δουλειά στο Κολωνάκι

Σύζυγος: Χρήματα και ρολόγια

Μητέρα: Ναι

Σύζυγος: Μου είπε όλα στη θυρίδα

Μητέρα: Μάλιστα

Σύζυγος: Τα χαρτιά που σας έχω δώσει, να τα φυλάξετε κάπου στο σπίτι καλά

Μητέρα: Ναι

Σύζυγος : Και από όλα τα κινητά που έχει μέσα να διαλέξετε όποια θέλετε και τα άλλα να τα βάλετε και αυτά στη θυρίδα

Μητέρα: Μάλιστα. Οπότε κρατάω τα χαρτιά και ένα κινητό;

Σύζυγος : Κρατάτε τα χαρτιά και ένα κινητό αλλά τα χαρτιά σε μέρος που να μην μπορεί να τα βρει κάποιος

Μητέρα: Εντάξει θα τα βάλω και αυτά σε ένα κιβωτιάκι που έχουμε εδώ

Σύζυγος: Οκ και χρήματα και ρολόγια ξέρετε.. αυτά

Μητέρα: Έγινε κάτι;

Σύζυγος : Όχι δεν έγινε κάτι

Μητέρα: Ααα

Σύζυγος: Αλλά επειδή γίνονται διάφορα και ακούγονται διάφορα μου είπε να κάνουμε αυτό, δεν ρώτησα κάτι παραπάνω

Μητέρα: Ναι

Σύζυγος : Αλλά μην ανησυχείτε δεν συμβαίνει κάτι



Σε άλλον διάλογο η σύζυγος του λογιστή μιλάει με πρόσωπο μετά από έλεγχο που έγινε σε έναν από τους συνεργάτες τους.

Δ.: Είναι safe; Αυτό θέλω να ξέρω

Σύζυγος: Προσπαθεί… προσπαθεί να το φτιάξει

Δ: Με αυτόν ή με πελάτη του;

Σύζυγος: Με αυτόν

Δ.: Ήρθε έλεγχος;

Σύζυγος: Πολύ… παντού… συγκεκριμένα… για συγκεκριμένους ανθρώπους

Δ.: Εννοείς τον καρφώσανε

Σύζυγος: Ε κατά πάσα πιθανότητα γιατί πήγαν μόνο σε δικά του μαγαζιά… λείπει δυο μέρες από το σπίτι… δεν… είναι στο δικηγόρο, είναι στο γραφείο… δεν… είναι σε άλλο γραφείο δεν ξέρω που είναι, σε άλλους δικηγόρους… εχθές τον είδα μία ώρα στις 5 το πρωί που γύρισε και τώρα λείπει από τις 8 και μάλλον θα γυρίσει πάλι μετά τις 2

Δ: Σου έχει πει κάτι;

Σύζυγος: Ε, ελάχιστα πράγματα, δεν μου λέει. Ελάχιστα πράγματα ότι έμαθα προχθές που συνέβη και αυτό γιατί μας παίρνανε τηλέφωνο μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί από τα μαγαζιά και μετά τον ρωτάω και δεν μου λέει

Δ.: Εντάξει μπορεί να το κάνει για ασφάλεια τώρα

Σύζυγος : Όχι μου το είπε ότι δεν θέλει να μου πει, δεν θέλει να ξέρω τίποτα για να είναι πολύ πιστικό το δεν ξέρω τίποτα πραγματικά γιατί όντως δεν ξέρω τίποτα πραγματικά. Δεν έχω καταλάβει, δεν μου λέει και από αυτά που τον ρωτάω μου απαντάει ελάχιστα

Δ.: Να σε ρωτήσω κάτι;

Σύζυγος: Ναι

Δ.: Με την W…. δεν έχει σχέση;

Σύζυγος : Εγώ;

Δ.: Όχι ρε.. ο έλεγχος με την W. με την εταιρεία την διαφημιστική;

Σύζυγος : Όχι καμία σχέση τίποτα.. τίποτα ούτε καν καμία σχέση. Είναι το μόνο πράγμα που μου έχει πει να πω αν με ρωτήσουνε τι εταιρεία έχει. Έχει μια διαφημιστική εταιρεία την W…. στο κέντρο της Γλυφάδας

Δ.: Οκ

Σύζυγος : Από εκεί και πέρα, δεν θα στο σηκώσει..

Δ.: Μου το σήκωσε

Σύζυγος : Αν θέλεις να τον πάρεις τηλέφωνο μόνο στο signal και μόνο εκεί μήνυμα. Στο κινητό το κανονικό δεν ξέρω, έχει αλλάξει και συσκευή.. δεν.. δεν…



Υπάλληλοι σε λογιστικό γραφείο μιλούν με λεπτομέρειες για έφοδο από τις φορολογικές Αρχές

Σε άλλη συνομιλία, υπάλληλοι σε λογιστικό γραφείο, αναφέρονται σε έλεγχο που έγινε από τις φορολογικές Αρχές σε μία από τις εταιρείες ενός εκ των εμπλεκομένων

Υπάλληλος 1: Πήγε το ΣΔΟΕ στο μπαράκι το M… και τους έχουνε καλέσει για ένορκη διοικητική εξέταση

Υπάλληλος 2: Ναι το ίδιο έγινε και στα μαγαζιά του Ρ…, e… και Τ… και στο e…

Υπάλληλος 1 : Ωραία… ΣΔΟΕ;

Υπάλληλος 2 : Ναι… ακρόαση ζητάνε και εκεί

Υπάλληλος 1 Α ωραία τέλεια… εγώ ήρθα γιατί με πήρε 1 η ώρα ο Κ. και μιλάγαμε και προσπαθούσαμε να βρούμε γιατί ήταν ο Γ. εκτός… κατάλαβες τώρα.

Υπάλληλος 2 : Ναι.

Υπάλληλος 1 : Και κατάλαβες έχει γίνει της πουτ@νας τώρα, ψάχνουν ΗR λόγω του Π.

Υπάλληλος 2 : Ήμουν σίγουρη ότι έγινε αυτό ρε μ@λάκα

Υπάλληλος 1 : Ρε να σου πω κάτι… πόσο καιρό φωνάζω ότι πρέπει να αλλάξουν οι HR.

Υπάλληλος 2 : Πολύ

Υπάλληλος 1 : Τι γίνεται; Με γράφουνε.. ε δυστυχώς κάποια στιγμή πρέπει..

Υπάλληλος 2 .: Να σου πω όμως από τη στιγμή που ζητήσανε ακρόαση και υπάρχουνε δηλαδή και ο Σ. και αυτοί

Υπάλληλος 1 : Να ξέρεις ότι ο Σ. και ο Μ. και αυτοί δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή.. καλά το studio το s… δέκα λεπτά πριν κλείσει…

Υπάλληλος 2 : Tι λες και εκεί πήγανε;

Υπάλληλος 1 : S…, s… εχθές το βράδυ όλους μαζί… είναι τέτοιο καρφωτή τώρα

Υπάλληλος 2 Ναι είναι όλα τα δικά μας

Υπάλληλος 1 : Είναι καρφωτή και είναι λογικό και δεν σώζεται είναι αυτό… τους φωνάζω πόσο καιρό και στους δύο τι πρέπει να κάνουμε και μας νοιάζουν όλες οι άλλες βλακείες, εκτός από αυτό που πρέπει. Ορίστε τώρα άντε να βγάλουμε άκρη

Υπάλληλος 2 : Ναι να σου πω όμως την σύνδεση πως την κάνανε;

Υπάλληλος 1 : Τι εννοείς; Τους HR ψάξανε.

Υπάλληλος 2 .: Ότι ρε παιδί μου ο Παντελής και αυτοί ήταν στην S….

Υπάλληλος 1 : Δεν έχει να κάνει… η Ι…, Α… και Μ… είναι όλοι στις ίδιες.. εννοώ, οι ΗR αυτές που έχουμε οι εν ενεργεία, είναι ίδιοι. είναι τέσσερις και τέσσερις.

Υπάλληλος 2 : Ναι κατάλαβα.

Υπάλληλος 1 : Και είναι και οι δυο στην δικογραφία.. είναι ο I…, είναι πολλοί. δεν είναι εντάξει οκ μόνο ξέρω εγώ η Ι… και ο τέτοιος και όλα καλά.

Υπάλληλος 2 .: Ναι, ναι.

Υπάλληλος 1 : Είναι πολλοί. Θα γινόταν ρε φίλε, συνέχεια τα ίδια άτομα.

Υπάλληλος 2 : Σε δύο μέρες το ξέρουμε ότι δεν σώζεται αυτό έτσι; Ότι και τίποτα να μην γίνει γιατί αυτό που μου είπε ο Ρ… είναι ότι αν είναι μόνο ακρόαση για να δούνε τη ροή και είναι όντως υπαρκτά πρόσωπα αυτοί.. ε είμαστε καλά ότι θα πούμε ρε παιδί μου γιατί ήρθε πιστωτικός; Γιατί μια μέρα έχω δουλειά, μια δεν έχω, όλα οκ

Υπάλληλος 1 : Ναι

Υπάλληλος 2 .: Αν μπορούνε να μιλήσουνε όντως και είναι κομπλέ και από ότι άκουσα ο Σ… και αυτοί…

Υπάλληλος 1 : Ο Σ…. δεν μας νοιάζει.

Υπάλληλος 2 : Μα αυτόν ζητήσανε να δούνε

Υπάλληλος 1 : Αυτόν ζητήσανε σαν νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας του τέτοιου… τον Μ… που θα τον βρούνε να τον πάνε; o M…. τον πιάσανε πριν πόσο καιρό στο studio λόγω του τέτοιου και τον είχανε για άστεγο. Δεν θυμάσαι τι έγινε με το studio πριν πόσο καιρό;

Υπάλληλος 2 : Ναι ναι το είχα ξεχάσει αυτό

Υπάλληλος 1 :Αυτά είναι τα άσχημα

Υπάλληλος 2 : Αυτό δεν φτιάχνεται σε δύο μέρες

Υπάλληλος 1 Το ξέρω ότι δεν φτιάχνεται.. όχι δεν φτιάχνεται σε δυο μέρες, δεν φτιάχνεται γενικά νομίζω

Υπάλληλος 2 : Σου έχουν πει τι θα κάνουμε, πως θα το κάνουμε, πως θα κινηθούμε;

Υπάλληλος 1 : Η μόνη εντολή είναι ότι δεν έρχεστε αύριο, τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει περαιτέρω. Θα πάω μετά λογικά στο m…, ο Α… είναι χεσμέν@ς, καλά όλοι..

