Η ακρίβεια δείχνει ξανά εκτός ελέγχου με φόντο τη φωτιά στη Μέση Ανατολή

Οι νέες ανατιμήσεις που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τον Απρίλιο προκαλούν έντονη ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο, καθώς η ακρίβεια δείχνει να επιστρέφει με χαρακτηριστικά που θυμίζουν τις πιο δύσκολες φάσεις της ενεργειακής κρίσης. Και αυτή τη φορά, ο φόβος στην αγορά είναι ότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει ακόμη περισσότερο, όσο κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η εκτίναξη του πληθωρισμού στο 5,4% από 3,9% μέσα σε έναν μόλις μήνα ήρθε να διαψεύσει τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης των τιμών που καλλιεργούνταν το τελευταίο διάστημα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η νέα άνοδος δεν αφορά δευτερεύουσες κατηγορίες δαπανών, αλλά αγγίζει ξανά τον πυρήνα της καθημερινότητας: καύσιμα, ενέργεια, στέγη και τρόφιμα.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν με σαφήνεια ότι η νέα γεωπολιτική αναταραχή περνά ήδη στην πραγματική οικονομία. Η κρίση γύρω από το Ιράν, η αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ και η ανοδική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου δημιουργούν ένα περιβάλλον που θυμίζει έντονα το σοκ των προηγούμενων ετών.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται ακριβώς στα ενεργειακά προϊόντα. Το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4%, ενώ βενζίνη, φυσικό αέριο και συνολικά το κόστος μεταφορών κινούνται επίσης έντονα ανοδικά. Πρόκειται για αυξήσεις που δεν επηρεάζουν μόνο την αντλία ή τον λογαριασμό θέρμανσης, αλλά μεταφέρονται σταδιακά σε ολόκληρη την αγορά μέσω του αυξημένου κόστους μεταφοράς και λειτουργίας επιχειρήσεων.

Το ίδιο ανησυχητική είναι η εικόνα στη στέγαση. Η αύξηση 13,8% στην κατηγορία αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση από ενοίκια, ρεύμα και ενεργειακό κόστος, την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά έχουν ήδη εξαντλήσει μεγάλο μέρος των αντοχών τους. Η νέα άνοδος του πληθωρισμού σημαίνει παράλληλα και νέες αυξήσεις μισθωμάτων, καθώς ενεργοποιούνται οι ρήτρες αναπροσαρμογής σε πολλές συμβάσεις ενοικίασης.

Την ίδια στιγμή, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα παραμένουν ισχυρές. Το μοσχαρίσιο κρέας αυξήθηκε κατά 19,2%, ενώ σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και σε γαλακτοκομικά, λαχανικά και βασικά είδη διατροφής. Η αποκλιμάκωση στο ελαιόλαδο δεν αρκεί για να αλλάξει τη συνολική εικόνα στα ράφια, όπου οι καταναλωτές συνεχίζουν να βλέπουν το κόστος να ανεβαίνει.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι ότι η νέα άνοδος των τιμών έρχεται σε μία περίοδο όπου είχε αρχίσει να διαμορφώνεται αφήγημα σταθεροποίησης της οικονομίας και σταδιακής υποχώρησης της ακρίβειας. Αντί γι’ αυτό, η κατάσταση δείχνει να κινείται ξανά σε τροχιά αβεβαιότητας, με την αγορά να φοβάται ότι οι επόμενοι μήνες μπορεί να φέρουν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί.

Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, γνωρίζοντας ότι μία νέα εκτίναξη του πετρελαίου μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την οικονομία. Ήδη στην αγορά επανέρχεται η συζήτηση για πιθανές παρεμβάσεις στα καύσιμα ή στο ενεργειακό κόστος, αν και τα δημοσιονομικά περιθώρια εμφανίζονται πολύ πιο περιορισμένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το συμπέρασμα που κυριαρχεί πλέον σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά είναι ότι η ακρίβεια όχι μόνο δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά δείχνει έτοιμη να περάσει σε νέα φάση έντασης, με τις διεθνείς εξελίξεις να λειτουργούν ως καταλύτης για ένα ακόμη κύμα ανατιμήσεων.

