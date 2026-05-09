Η σεξουαλική βία στο μικροσκόπιο…

Το σύγχρονο και εξαιρετικά επίκαιρο έργο «Συναίνεση» (Consent) της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Νίνα Ρέιν παρουσιάζεται στο Σύγχρονο Θέατρο, σε σκηνοθεσία του εξαίρετου Τάκη Τζαμαργιά.

Μέσα από την ιστορία μιας ομάδας δικηγόρων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, το έργο φωτίζει τα όρια ανάμεσα στον νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη.

Τα ερωτήματα. Καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους στο δικαστήριο, έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους επιλογές, τις σχέσεις και τις αντιφάσεις τους. Με έντονο κοινωνικό προβληματισμό και διεισδυτικό λόγο, η Νίνα Ρέιν θέτει καίρια ερωτήματα για το τι σημαίνει πραγματικά συναίνεση και πώς η αλήθεια μπορεί να διαμορφώνεται από διαφορετικές οπτικές.

Το έργο αποκτά πιο έντονη και επίκαιρη διάσταση με τις θεματικές του γύρω από τη συναίνεση, την εξουσία και τη δυσκολία απόδειξης της αλήθειας σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας και όχι μόνο, φωτίζοντας τις σύνθετες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων και της απονομής δικαιοσύνης στη σύγχρονη κοινωνία.

Η «Συναίνεση» παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 2017 στο National Theatre του Λονδίνου, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία, και το 2018 μεταφέρθηκε στο θέατρο Harold Pinter του West End.

Ο σκηνοθέτης. Μας λέει ο Τάκης Τζαμαργιάς: «Η ενσυναίσθηση ίσως να αποτελεί προϋπόθεση για τη συναίνεση. Αυτό υπονοεί η Νίνα Ρέιν. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ούτε η αλήθεια. Ούτε η δικαιοσύνη. Ούτε η ηθική.

Μια τραγικωμωδία – ή καλύτερα μια ευφυής μαύρη κωμωδία – για τη σύγκρουση ανάμεσα στη θεσμική δικαιοσύνη και τη βιωμένη εμπειρία. Στη φρενήρη πορεία των οκτώ ηρώων της αποκαλύπτεται ένα πολύσημο αξιακό σύστημα με στάσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις, νομικίστικες λογικές, πατριαρχικά ιδεολογήματα και κυρίως μια ηθική, που παραβιάζεται όταν και καταπώς βολεύει.

Ερωτήματα που δεν ζητούν μία απάντηση. Κάθε απάντηση διεκδικεί τη δική της αλήθεια. Οι θύτες που γίνονται θύματα. Τα θύματα κατηγορούμενοι».

INFO

Μετάφραση: Αντώνης Πέρης.

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς.

Σκηνικά – Κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή.

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης.

Μουσική: Ανδρέας Κουρέτας.

Επιμέλεια Κίνησης: Αγγελική Τρομπούκη.

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αγγελική Νταλιάνη, Γιάννης Ράππας.

Παίζουν: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ερρίκος Μηλιάρης, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

