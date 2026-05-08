«O Ραφτάκος των λέξεων»: Η παράσταση – φαινόμενο που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, επιστρέφει!

«Ο Ραφτάκος των λέξεων» του Αντώνη Παπαθεοδούλου από τη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος με τα συνεχή sold out, επιστρέφει για λίγες παραστάσεις σε δροσερούς χώρους!

Ο λόγος για ένα σύγχρονο παραμύθι που έχει κερδίσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων, τρυφερό, συγκινητικό και επίκαιρο όσο ποτέ, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος.

Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας ένα πολύ αγαπημένο βιβλίο μικρών και μεγάλων. Με αγνά υλικά –ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα- η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί μία χειροποίητη παράσταση τόσο ζεστή και τόσο πολύχρωμη, όσο και η κουβέρτα του Ραφτάκου που τύλιξε και ζέστανε τελικά όλους τους κατοίκους της πόλης του.

Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος ζωντανεύει το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου «Ο Ραφτάκος των λέξεων», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, σε θεατρική διασκευή της Τίνας Γιωτοπούλου, σκηνοθεσία του Γιώργου Τζαβάρα, πρωτότυπη μουσική του Νίκου Πλατύραχου και καλλιτεχνική επιμέλεια της Χρύσας Διαμαντοπούλου.

Για την ιστορία

Κάποτε σε μια μικρή πόλη που έμοιαζε ακόμα με χωριό ζούσε ένας ράφτης μοναδικός. Μοναδικός όχι μόνο επειδή δεν υπήρχε άλλος ράφτης στην πόλη μα επειδή ο ράφτης αυτός έφτιαχνε τα ρούχα του με λέξεις! Διάλεγε προσεχτικά τις λέξεις του για κάθε έναν κάτοικο ξεχωριστά κι έτσι φορώντας τα ρούχα του περνούσαν τους χειμώνες τους ζεστοί και τα καλοκαίρια πάντα δροσεροί.

Ο καιρός όμως πέρασε, η πόλη μεγάλωσε κι οι κάτοικοι έγιναν βιαστικοί και ξεχασιάρηδες και ξέχασαν τον Ραφτάκο. Κι έπεσε ένας χειμώνας τόσο βαρύς που κανένα από τα καινούρια τους ρούχα δεν μπορούσε να τους ζεστάνει.

Τότε θυμήθηκαν τον Ραφτάκο τους που τόσο ωραία έπλεκε τις λέξεις και ξαναζεστάθηκαν. Γιατί οι λέξεις είναι αυτές που ζεσταίνουν, δροσίζουν και παρηγορούν τελικά κάθε καρδιά.

Λίγα Λόγια για τη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος

Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί από το 2012 διαδραστικές παραστάσεις με ζωντανή μουσική από γνωστά, παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπα μουσικά όργανα, ενώ αντλεί τα θέματά της από ιστορίες, μύθους, παραδόσεις και παραμύθια από τη λαϊκή παράδοση. «Σχεδιάζουμε από καρδιάς παραστάσεις με ευθύνη και σεβασμό, που έχουν στο κέντρο το παιδί», τονίζει η Χρύσα Διαμαντοπούλου, ηθοποιός – ειδικευμένη στο Θέατρο στην Εκπαίδευση, καλλιτεχνική διευθύντρια και σκηνοθέτρια στη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος.

Συντελεστές:

Συγγραφέας Αντώνης Παπαθεοδούλου

Θεατρική διασκευή-στίχοι τραγουδιών Τίνα Γιωτοπούλου

Σκηνοθεσία Γιώργος Τζαβάρας

Καλλιτεχνική επιμέλεια-επιμέλεια κειμένου-βοηθός σκηνοθέτις Χρύσα Διαμαντοπούλου

Πρωτότυπη Μουσική Νίκος Πλατύραχος

Εικαστική επιμέλεια-ενδυματολόγος Γεωργία Μπούρδα

Επιμέλεια κίνησης Άννα Ανουσάκη

Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Έλσα Λουμπαρδιά, Λίνα Μουμτζή

Ζωντανή μουσική Η ομάδα Μικρός Νότος

Σχεδιασμός-διδασκαλία ρυθμικού τοπίου Γιώργος Τζαβάρας

Διδασκαλία τραγουδιών Νίκος Πλατύραχος

Επιστημονικός σχεδιασμός διαδραστικού μέρους Φλώρα Σπύρου

Γραφιστικός σχεδιασμός υλικού k2design

Υπεύθυνη Τύπου Ευαγγελία Σκρομπόλα

Οργάνωση Παραγωγής Χρύσα Διαμαντοπούλου

Παραγωγή: ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ ΑΜΚΕ



Αναλυτικά, οι παραστάσεις \ Καλοκαίρι 2026

Μάιος 2026

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 7 Μαΐου, Αθήνα , Myrtillo Cafe, μετρό Πανόρμου , 11πμ

, Myrtillo Cafe, μετρό Πανόρμου ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Μαΐου, Αθήνα , Myrtillo Cafe, μετρό Πανόρμου , 11πμ

, Myrtillo Cafe, μετρό Πανόρμου ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Μαΐου, Αθήνα, Myrtillo Cafe, μετρό Πανόρμου, 11πμ

Ιούνιος 2026

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Ιουνίου, Κορωπί, Cine Kekrops, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 104, 19.15

Cine Kekrops, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 104, ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Ιουνίου, Καλλιθέα, Σινέ Φλερύ, Σκίπη 5-7 και Θησέως, στις 19.15μμ

Σινέ Φλερύ, Σκίπη 5-7 και Θησέως, ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Ιουνίου Χαλάνδρι , Cine Aλεξάνδρα, Ηρώων Πολυτεχνείου 27, στις 19.15μμ

, Cine Aλεξάνδρα, Ηρώων Πολυτεχνείου 27, ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Ιουνίου Αθήνα, Myrtillo Cafe, μετρό Πανόρμου, 11πμ

Ιούλιος 2026

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 Ιουλίου, Βάρκιζα, Cine Βάρκιζα, Θάσου 22, Βάρη, στις 19.15μμ

Διαβάστε επίσης:

«Θα σε λέω Μαρία»: Μια παράσταση – αποχαιρετισμός στην Πολυκλείτου από την bijoux de kant

Netflix: Οδηγεί την «κούρσα» του ανταγωνισμού στην Ελλάδα

Eurovision 2026: «Σφαίρα» η Φινλανδία στα προγνωστικά – Έκοψε «φόρα» από το «Ferto» που παραμένει δεύτερο



