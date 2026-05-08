Επιστρέφει στην εκπομπή η Κατερίνα Καινούργιου – Η ανακοίνωση του Στέφανου Κωνσταντινίδη και η ανάρτηση της παρουσιάστριας (Video)

Στο πόστο της θα είναι από τη Δευτέρα (11/5) η Κατερίνα Καινούργιου η οποία επιστρέφει πιο ευτυχισμένη από ποτέ, έχοντας φέρει στον κόσμο την κόρη της.

Η παρουσιάστρια του Alpha αναμένεται να πάρει ξανά τη θέση της στην πρωινή εκπομπή του Alpha, κάτι που ανακοίνωσε και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο κλείσιμο του “Super Κατερίνα”.

«Από Δευτέρα όμως τι θα γίνει; Θα τα χάσω τα κιλά που πήρα εδώ μαζί σου, γιατί εδώ και εκεί και σε όλη την εκπομπή, η εκπομπή θα γίνει πιο σούπερ. Η Super Κατερίνα, η Κατερίνα μας, επιστρέφει! Οπότε πρόσεξε τι θα φτιάξεις τη Δευτέρα» είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος στον Πέτρο Συρίγο, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής.

«Από τη Δευτέρα το Κατερινάκι μας θα είναι εδώ. Ξέρω, σας έχει λείψει πάρα πολύ. Ξέρω επίσης ότι και σε εκείνη λείψατε τόσο, τόσο πάρα πολύ. Τη Δευτέρα το πρωί εδώ 10 η ώρα το Κατερινάκι επιστρέφει! Η εκπομπή θα γίνει πιο σούπερ από σούπερ!» συμπλήρωσε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, αποχαιρετώντας τους τηλεθεατές του Alpha για το Σαββατοκύριακο.

Την ίδια ώρα, η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε και η ίδια την επιστροφή της στην εκπομπή, μέσα από μία λιτή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Μου λείψατε. Τα λέμε λοιπόν ξανά την Δευτέρα στις 10:00 στη Super Κατερίνα. Ανυπομονώ», έγραψε η παρουσιάστρια δημοσιεύοντας στα stories το τρέιλερ της επιστροφής της με πρώτο καλεσμένο τον Αναστάσιο Ροϊλό.

