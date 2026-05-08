Σημαντικό δείκτη ερωτικής υγείας καταγράφει εφαρμογή σε smartphone

Κάθε υγιής άνδρας έχει τρεις έως πέντε στύσεις κάθε βράδυ στον ύπνο του, χωρίς να το γνωρίζει.

Δεκαετίες ερευνών έχουν δείξει ότι αυτά τα επεισόδια αντικατοπτρίζουν την καρδιαγγειακή λειτουργία, τα επίπεδα τεστοστερόνης, τη νευρική λειτουργία και την ποιότητα του ύπνου.

Επηρεάζονται από τον τρόπο ζωής και από νοσήματα – συχνά πολλά χρόνια πριν εμφανιστούν συμπτώματα ή αλλαγές στους βιοχημικούς δείκτες.

Μια νέα ελληνική τεχνολογική προσέγγιση φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανδρική υγεία, τη γήρανση και τη στυτική λειτουργία.

Η καινοτόμος αυτή πρόταση βασίζεται στην καταγραφή των νυχτερινών στύσεων (Nocturnal Penile Tumescence – NPT) μέσω φορητής συσκευής που συνδέεται με εφαρμογή σε smartphone, επιτρέποντας για πρώτη φορά τη μακροχρόνια παρακολούθηση ενός βιολογικού φαινομένου που μέχρι σήμερα περιοριζόταν κυρίως σε εξειδικευμένα εργαστήρια ύπνου.

Οι νυχτερινές στύσεις δεν αποτελούν απλώς μια φυσιολογική λειτουργία του ανδρικού σώματος. Σύμφωνα με σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, λειτουργούν ως ένας σύνθετος βιοδείκτης που αντανακλά:

την αγγειακή υγεία,

τη νευρολογική ακεραιότητα,

τη δράση της τεστοστερόνης,

την ποιότητα του ύπνου,

τη συνολική βιολογική γήρανση του οργανισμού

Η νέα ελληνική πατέντα αξιοποιεί τις δυνατότητες των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων, επιτρέποντας στον ίδιο τον χρήστη να παρακολουθεί μεταβολές της νυχτερινής στυτικής λειτουργίας στο φυσικό του περιβάλλον και σε βάθος χρόνου.

Από τη σεξουαλική λειτουργία στη βιολογία της μακροζωίας

«Η σύγχρονη ανδρολογία αναγνωρίζει πλέον ότι οι νυχτερινές στύσεις αποτελούν έναν φυσιολογικό μηχανισμό οξυγόνωσης και διατήρησης του σηραγγώδους ιστού του πέους. Η μείωσή τους συνδέεται όχι μόνο με τη στυτική δυσλειτουργία, αλλά και με ευρύτερες διαταραχές του μεταβολισμού, της καρδιαγγειακής λειτουργίας και της γήρανσης. Η δυνατότητα καθημερινής καταγραφής δημιουργεί ένα νέο πεδίο εξατομικευμένης ιατρικής, όπου η ερωτική υγεία συνδέεται άμεσα με τη συνολική υγεία και τη μακροζωία», επισημαίνει ο Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.

Η Ιθάκη ως τόπος διαλόγου για το μέλλον της γονιμότητας

Η παρουσίαση της νέας αυτής προσέγγισης πραγματοποιήθηκε χθες στην Ιθάκη από τον δρ Κωνσταντινίδη, στο πλαίσιο ομιλίας με θέμα την ανδρική υπογονιμότητα και την υπογεννητικότητα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου «Η Ελλάδα σε μία κρίσιμη δημογραφική καμπή».

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νήσων, τον Δήμο Ιθάκης, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής δρ Κωνσταντίνος Πάντος ανέφερε μεταξύ άλλων πως η Εταιρεία «στηρίζει κάθε σοβαρή πρωτοβουλία διαλόγου, προσφέροντας τεκμηριωμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τη γονιμότητα και τις αναπαραγωγικές επιλογές, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για το μέλλον τους».

«Σε μια εποχή όπου οι δυτικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν πρωτοφανή μείωση γεννήσεων, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την ιατρική της αναπαραγωγής, αλλά και τη βαθύτερη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το σώμα, την επιθυμία και τη συνέχεια της ζωής» τόνισε ο κ. Κωνσταντινίδης. Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε η νέα αυτή ελληνική καινοτομία επιχειρεί να ενώσει την ψηφιακή τεχνολογία, την ανδρολογία και την προληπτική ιατρική, ανοίγοντας έναν νέο διάλογο για το μέλλον της ερωτικής υγείας και της ανθρώπινης μακροζωίας.

Το Ανδρολογικό Ινστιτούτο είναι η πρώτη κλινική στην Ελλάδα που προσφέρει το Adam Sensor, το wearable που χρησιμοποιούν ήδη χιλιάδες άνδρες διεθνώς, με πιο γνωστό τον biohacker Bryan Johnson.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι άνδρες μπορούν να μετρούν τις νυχτερινές στύσεις τους στο σπίτι. Η συσκευή καταγράφει αυτά τα δεδομένα ως δείκτη συνολικής ανδρικής υγείας και είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του Ανδρολογικού Ινστιτούτου. Η κλινική το εντάσσει στο πρόγραμμά της για την ανδρόπαυση και τις ορμονικές διαταραχές του άνδρα.

Μέχρι σήμερα, η μέτρηση των νυχτερινών στύσεων γινόταν αποκλειστικά με διανυκτέρευση σε εργαστήριο ύπνου (sleep lab). Με τη συσκευή ο άνδρας συλλέγει τα ίδια δεδομένα στο σπίτι του, για όσες νύχτες χρειαστεί και τα συζητά στη συνέχεια με τον γιατρό του.

Πώς λειτουργεί

Η συσκευή είναι μια μικρή, ελαφριά ταινία που τοποθετείται μόνο τη νύχτα και δεν προκαλεί δυσφορία. Τα δεδομένα μεταφέρονται κάθε πρωί στην εφαρμογή Adam App, η οποία τα μετατρέπει σε ένα σκορ ευεξίας, το AndroAge™️, βασισμένο σε δημοσιευμένα ερευνητικά δεδομένα. Ο χρήστης βλέπει πώς εξελίσσεται η εικόνα του από εβδομάδα σε εβδομάδα, και πώς αποτυπώνονται στο σκορ οι αλλαγές στη ζωή του: ύπνος, άσκηση, αλκοόλ, ορμονική θεραπεία (TRT), συμπληρώματα.

