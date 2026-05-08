Πολυνουκλεοτίδια, εξωσώματα, skin boosters – Οι νέες θεραπείες προσώπου: Τι είναι, πώς λειτουργούν, ποια να διαλέξω;

Τα τελευταία χρόνια οι θεραπείες προσώπου στο δερματολογικό ιατρείο εξελίσσονται εντυπωσιακά. Οι δερματολόγοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους πρωτοποριακά υλικά και τεχνολογίες που προσεγγίζουν την αντιγήρανση σε κυτταρικό επίπεδο. Πρόκειται για θεραπείες που δεν εστιάζουν μόνο στην βαθιά ενυδάτωση, λείανση και λάμψη, αλλά στοχεύουν στην επαναφορά της υγιούς δομής της επιδερμίδας και στη μακροπρόθεσμη αναγέννηση του δέρματος.

«Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των θεραπειών που συζητάμε – πολυνουκλεοτίδια, εξωσώματα και skin boosters – είναι ότι όλες προσφέρουν εμφανή βελτίωση στην όψη και στην υφή της επιδερμίδας, αλλά η καθεμία το πετυχαίνει μέσα από διαφορετικό βιολογικό μονοπάτι» εξηγεί η Δρ Φωτεινή Μπαγεώργου, Δερματολόγος Αφροδισιολόγος με εξειδίκευση στις τεχνολογίες κυτταρικής αναγέννησης.

Ποιες είναι οι νέες θεραπείες προσώπου και τι προσφέρουν

Πολυνουκλεοτίδια

Οι ενέσιμες φόρμουλες πολυνουκλεοτιδίων βασίζονται στις αλυσίδες των νουκλεοτιδίων, τα θεμέλια του DNA και του RNA. Τα πολυνουκλεοτίδια που χρησιμοποιούνται στην αισθητική ιατρική προέρχονται από φυσικά μόρια DNA υψηλής καθαρότητας και λειτουργούν ως ισχυροί βιοδιεγέρτες της επιδερμίδας. Με την εφαρμογή τους στο δέρμα ενεργοποιούν τους ινοβλάστες, ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου και ευνοούν τη φυσική διαδικασία επούλωσης και αναδόμησης των ιστών.

Ταιριάζουν σε δέρματα που παρουσιάζουν λεπτές γραμμές, θαμπάδα, μειωμένη ελαστικότητα και αλλαγές στην ποιότητα του ιστού. Είναι θεραπεία που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της επιδερμικής δομής και στη συνοχή της.

Εξωσώματα

Τα εξωσώματα έχουν μπει δυναμικά στην αισθητική δερματολογία τα τελευταία χρόνια. Τα εξωσώματα είναι σωματίδια 30–150 nm, που παράγονται φυσικά από τα κύτταρα, περιέχουν πρωτεΐνες, λιπίδια και νουκλεϊκά οξέα. Με την εφαρμογή τους στο δέρμα ενισχύεται η κυτταρική επικοινωνία και ενεργοποιούνται οι φυσικοί μηχανισμοί ανάπλασης και αναγέννησης. Έρευνες υποστηρίζουν τη δυναμική που δείχνουν να έχουν τα εξωσώματα ως θεραπεία προσώπου. Στην κλινική εφαρμογή, τα εξωσώματα δείχνουν πολύ καλά αποτελέσματα σε ουλές ακμής, φωτογήρανση, ανομοιογενή υφή, τραχύτητα και συνολικά στην αποκατάσταση της φθοράς του δέρματος. Αυτό που τονίζουν οι έρευνες και οι δερματολόγοι είναι πως καθώς πρόκειται για τεχνολογία που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, η επιλογή σκευασμάτων με πιστοποιημένη προέλευση και υψηλά πρωτόκολλα ασφαλείας αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη σωστή εφαρμογή και το τελικό αποτέλεσμα.

Skin boosters

Τα skin boosters είναι το next big thing στις μεσοθεραπείες. Στόχος τους είναι η άμεση βελτίωση της ποιότητας της επιδερμίδας σε επίπεδο ενυδάτωσης, υφής και φωτεινότητας. Το cocktail που επιλέγει η δερματολόγος ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας περιλαμβάνει υαλουρονικό οξύ και δραστικά συστατικά όπως αμινοξέα, αντιοξειδωτικά και hightech υλικά φυσικής αναδόμησης που υποστηρίζουν τη συνοχή του δέρματος και ενισχύουν τη ζωτικότητά του.

Επιπλέον, στα skin boosters εντάσσονται εξειδικευμένες φόρμουλες για το πρόσωπο αλλά και για την περιοφθαλμική περιοχή, που μπορούν να στοχεύσουν σε προβλήματα όπως μαύροι κύκλοι, λεπτές γραμμές και χαλάρωση γύρω από τα μάτια. Είναι μία θεραπεία που προτείνεται για λείανση και σύσφιξη, πιο φωτεινή επιδερμίδα, ομοιόμορφη υφή και ορατή ενυδάτωση.

«Ποια ενέσιμη θεραπεία μου ταιριάζει;»

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη: Μόνο μία έμπειρη δερματολόγος μπορεί να αξιολογήσει τις πραγματικές ανάγκες του δέρματός μας και να π ροτείνει τη θεραπεία ή τον συνδυασμό θεραπειών που θα δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. «Η επιλογή ανάμεσα στις θεραπείες προκύπτει από την αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών του δέρματος, την ηλικία, την κατάσταση της επιδερμίδας και την καθημερινότητα κάθε γυναίκας ή άντρα. Το καλύτερο αποτέλεσμα προκύπτει από την ακρίβεια της διάγνωσης και την επιλογή που ταιριάζει στον ασθενή και όχι απλώς από τη θεραπεία που ακούγεται πιο γνωστή» τονίζει η Δρ Μπαγεώργου. Σε αρκετές περιπτώσεις ο συνδυασμός θεραπειών προσφέρει ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα, με τη δερματολόγο να ορίζει τη σωστή σειρά και ένταση των εφαρμογών. Όπως επισημαίνει η Δρ Μπαγεώργου, δεν υπάρχει θεραπεία που να ταιριάζει σε όλους και δεν υπάρχει αποτέλεσμα χωρίς επιστημονική σκέψη, εξειδικευμένη γνώση και αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών της επιδερμίδας.

