search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 15:08
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

08.05.2026 13:10

Τελικά τα αυγά προστατεύουν τον εγκέφαλο από την άνοια; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

08.05.2026 13:10
abgamelitzanes_new

Τα αυγά αποτελούν πηγή βασικών θρεπτικών συστατικών που προστατεύουν την υγεία του εγκεφάλου.

Μια νέα πρόσφατη αμερικανική μελέτη επαναφέρει στην επιστημονική κοινότητα τη σχέση των αυγών με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutrition, συμπεριλήφθηκαν 39.498 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, τα οποία παρακολουθήθηκαν για κατά μέσο όρο 15,3 χρόνια. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 2.858 διαγνώσεις της νόσου Αλτσχάιμερ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι ηλικιωμένοι που κατανάλωναν αυγά με μεγαλύτερη συχνότητα είχαν χαμηλότερη πιθανότητα να νοσήσουν, σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν ποτέ ή σχεδόν ποτέ.

Επίσης, η ισχυρότερη συσχέτιση καταγράφηκε στην ομάδα που τα ενέτασσε στα διατροφή του πέντε ή περισσότερες φορές την εβδομάδα: ο κίνδυνος ήταν κατά 27% χαμηλότερος.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες. Εκείνους που δεν κατανάλωναν ποτέ ή σχεδόν ποτέ αυγά έως όσους τα έτρωγαν πέντε ή περισσότερες φορές την εβδομάδα.

Ακόμη και μετά την προσαρμογή για εξωτερικούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, το σωματικό βάρος, το κάπνισμα, οι προϋπάρχουσες παθήσεις κ.λπ., η τάση παρέμεινε σαφής.

Τα ευρήματα

Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν ποτέ ή σχεδόν ποτέ αυγά, η κατανάλωση 1-3 φορές τον μήνα ή μία φορά την εβδομάδα συνδέθηκε με 17% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. 

Σε εκείνους που κατανάλωναν 2-4 φορές την εβδομάδα, το ποσοστό άγγιξε το 20%, ενώ για πέντε ή περισσότερες, το 27%.

Αντίθετα, όσοι δεν τα περιλάμβαναν ποτέ στην καθημερινότητά τους παρουσίαζαν 22% μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν νόσο Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα αυγά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που σχετίζονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου, όπως η χολίνη, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη, τα λιπαρά οξέα και η βιταμίνη Β12.

Αυτές οι ουσίες έχουν συνδεθεί:

  • με τη μνήμη,
  • τη συναπτική λειτουργία,
    -τη δομή των εγκεφαλικών κυττάρων
  • τη μείωση του οξειδωτικού στρες.
    Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, οι ερευνητές είναι συγκρατημένοι καθώς αναφέρουν ότι πρόκειται για μια παρατηρητική μελέτη, δηλαδή καταγράφει μια συσχέτιση, χωρίς να καταλήγει σε αιτιώδη σχέση. Ωστόσο αποκαλύπτει ότι σε μια μεγάλη ομάδα ηλικιωμένων, η μέτρια κατανάλωση αυγών συνδέθηκε σταθερά με χαμηλότερο κίνδυνο διάγνωσης της νόσου, γι΄αυτό και οι έρευνες θα πρέπει να συνεχιστούν.

Διαβάστε επίσης

Πολυνουκλεοτίδια, εξωσώματα, skin boosters – Οι νέες θεραπείες προσώπου: Τι είναι, πώς λειτουργούν, ποια να διαλέξω;

Ε.Σ.Α.με.Α.: «Απαράδεκτες προτάσεις του Ευρωβουλευτή Γιώργου Αυτιά για χωριά αναπήρων – Νέες Σπιναλόγκες»

Πατούλης από την Ιθάκη: «Το δημογραφικό απαιτεί άμεσα ουσιαστικές πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των νέων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ANDROULAKIS_KAKLAMANIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης απειλεί τον Κακλαμάνη με πρόταση μομφής – Η Ολομέλεια θα αποφασίσει, απαντά ο Πρόεδρος της Βουλής

famellos 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για σενάρια αναστολής λειτουργίας ή μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές: «Μη δίνετε σημασία στην παραπολιτική»

zevgari-new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικό δείκτη ερωτικής υγείας καταγράφει εφαρμογή σε smartphone

androulakis_0805_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει για την 4ήμερη εργασία: «Κι όμως γίνεται» (video)

gametime_paovoleey
ADVERTORIAL

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

adwnis tsipras maria beny
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

kriti_goneis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Σε φυλακή εκτός νησιού ο 54χρονος και η σύζυγός του - Εμφανίστηκε αμετανόητος στην απολογία του

antisiptikogel
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 15:08
ANDROULAKIS_KAKLAMANIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης απειλεί τον Κακλαμάνη με πρόταση μομφής – Η Ολομέλεια θα αποφασίσει, απαντά ο Πρόεδρος της Βουλής

famellos 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για σενάρια αναστολής λειτουργίας ή μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές: «Μη δίνετε σημασία στην παραπολιτική»

zevgari-new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικό δείκτη ερωτικής υγείας καταγράφει εφαρμογή σε smartphone

1 / 3