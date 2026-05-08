Τελικά τα αυγά προστατεύουν τον εγκέφαλο από την άνοια; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Τα αυγά αποτελούν πηγή βασικών θρεπτικών συστατικών που προστατεύουν την υγεία του εγκεφάλου.

Μια νέα πρόσφατη αμερικανική μελέτη επαναφέρει στην επιστημονική κοινότητα τη σχέση των αυγών με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutrition, συμπεριλήφθηκαν 39.498 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, τα οποία παρακολουθήθηκαν για κατά μέσο όρο 15,3 χρόνια. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 2.858 διαγνώσεις της νόσου Αλτσχάιμερ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι ηλικιωμένοι που κατανάλωναν αυγά με μεγαλύτερη συχνότητα είχαν χαμηλότερη πιθανότητα να νοσήσουν, σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν ποτέ ή σχεδόν ποτέ.

Επίσης, η ισχυρότερη συσχέτιση καταγράφηκε στην ομάδα που τα ενέτασσε στα διατροφή του πέντε ή περισσότερες φορές την εβδομάδα: ο κίνδυνος ήταν κατά 27% χαμηλότερος.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες. Εκείνους που δεν κατανάλωναν ποτέ ή σχεδόν ποτέ αυγά έως όσους τα έτρωγαν πέντε ή περισσότερες φορές την εβδομάδα.

Ακόμη και μετά την προσαρμογή για εξωτερικούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, το σωματικό βάρος, το κάπνισμα, οι προϋπάρχουσες παθήσεις κ.λπ., η τάση παρέμεινε σαφής.

Τα ευρήματα

Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν ποτέ ή σχεδόν ποτέ αυγά, η κατανάλωση 1-3 φορές τον μήνα ή μία φορά την εβδομάδα συνδέθηκε με 17% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Σε εκείνους που κατανάλωναν 2-4 φορές την εβδομάδα, το ποσοστό άγγιξε το 20%, ενώ για πέντε ή περισσότερες, το 27%.

Αντίθετα, όσοι δεν τα περιλάμβαναν ποτέ στην καθημερινότητά τους παρουσίαζαν 22% μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν νόσο Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα αυγά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που σχετίζονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου, όπως η χολίνη, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη, τα λιπαρά οξέα και η βιταμίνη Β12.

Αυτές οι ουσίες έχουν συνδεθεί:

με τη μνήμη,

τη συναπτική λειτουργία,

-τη μείωση του οξειδωτικού στρες.

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, οι ερευνητές είναι συγκρατημένοι καθώς αναφέρουν ότι πρόκειται για μια παρατηρητική μελέτη, δηλαδή καταγράφει μια συσχέτιση, χωρίς να καταλήγει σε αιτιώδη σχέση. Ωστόσο αποκαλύπτει ότι σε μια μεγάλη ομάδα ηλικιωμένων, η μέτρια κατανάλωση αυγών συνδέθηκε σταθερά με χαμηλότερο κίνδυνο διάγνωσης της νόσου, γι΄αυτό και οι έρευνες θα πρέπει να συνεχιστούν.

