BBC: Ετοιμάζει τη σειρά «Hamburg days» εστιάζοντας στις απαρχές των Beatles

Ο Ρις Μάνιον θα είναι ο Τζόν Λένον, ο Έλις Μέρφι θα υποδυθεί τον Πολ Μακάρτνεϊ, ο Χάρβεϊ Μπρέτ θα κάνει τον Τζόρτζ Χάρισον, ο Λουίς Λάνταου θα παίξει στον ντράμερ Στου Σάτκλιφ και ο πρωτοεμφανιζόμενος Πάτρικ Γκίλμορ τον Πιτ Μπεστ, στην σειρά έξι επεισοδίων του BBC «Hamburg Days», στην οποία θα αφηγηθεί τις απαρχές των Beatles στην μεταπολεμική Γερμανία, όταν έκαναν εμφανίσεις σε νυχτερινά κλαμπ.

Η σειρά επικεντρώνεται στις αρχές της δεκαετίας του 1960, προτού δηλαδή η μπάντα από το Λίβερπουλ γνωρίσει δόξα, αποθέωση και εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη αρχίσει και πραγματοποιούνται στο Αμβούργο, το Μόναχο και το Λίβερπουλ. Η πλοκή της εκτυλίσσεται κυρίως σε κλάμπ με πολύ κάπνα στην περιοχή με τα «κόκκινα φωτάκια» του Αμβούργου, όπου η παρέα από το Λίβερπουλ γνωρίζεται με τον επίσης νέους- τότε- καλλιτέχνες, τον μουσικό Κλάους Φόρμαν και την φωτογράφο Άστριντ Κίρχερ.

Το «Hamburg Days» δημιουργήθηκε από τον Κρίστιαν Σβόχοφ («The Crown») και τον σεναριογράφο Τζέιμι Κάραχερ («Succession»), ενώ βασίζεται στην αυτοβιογραφία του Γερμανού καλλιτέχνη Κλάους Βόρμαν.

«Το “Hamburg Days” αφηγείται πώς, μέσα σε δύο μόλις χρόνια, ένα νεανικό συγκρότημα από το Λίβερπουλ όξυνε το μουσικό του ύφος στο Αμβούργο και επέστρεψε στην πατρίδα για να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη παγκόσμια επιτυχία», έχει δώσει το πλαίσιο η Σου Ντικς του BBC. «Είναι μια απίστευτη ιστορία, συνοδευόμενη (φυσικά) από ένα εκπληκτικό soundtrack», πρόσθεσε.

Η σειρά «The Hamburg Days»,σε σκηνοθεσία Ματ Γουάιτκρος (δημιουργός ντοκιμαντέρ για τους Oasis και τους Coldplay), συμπίπτει με την παραγωγή από τη Sony της σειράς τεσσάρων ταινιών του Σαμ Μέντες για τους Beatles, καθώς κάθε ταινία επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό μέλος του συγκροτήματος. Στην κινηματογραφική εκδοχή θα πρωταγωνιστήσουν ο Χάρις Ντίκινσον ως Τζον Λένον, ο Πολ Μέσκαλ ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Τζόζεφ Κουίν ως Τζορτζ Χάρισον και ο Μπάρι Κίογκαν ως Ρίνγκο Σταρ.

