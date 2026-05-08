ΗΠΑ: Νέα μήνυση στους New York Times από ομοσπονδιακή υπηρεσία – Για διάκριση σε βάρος εργαζόμενου

Μια ακόμη αγωγή – η τρίτη κατά σειρά σε βάθος πενταετίας από την διακυβέρνηση Τραμπ – πρόσθεσαν στον «ενεργητικό» τους οι New York Times.

H Ομόσπονδη Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης (Equal Employment Opportunity Commission-EEOC) μήνυσε την εφημερίδα για διακρίσεις σε βάρος λευκού υπάλληλου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι του αρνήθηκαν προαγωγή εξαιτίας των δημογραφικών χαρακτηριστικών του.

Στην προσφυγή του ο εργαζόμενος επικαλείται τον νόμο περι Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1964 (Title VII of the Civil Rights Act of 1964) ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση βάσει προστατευόμενων χαρακτηριστικών όπως η φυλή και το φύλο.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία, η οποία υπάγεται στην εκτελεστική εξουσία, αναφέρει ο Axios, επεσήμανε την έλλειψη προαγωγής για έναν «άρτια καταρτισμένο λευκό άνδρα υπάλληλο» μαζί με τις πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και ενσωμάτωσης των Times και την «Πρόσκληση για Δράση» του 2021 για την αύξηση της εκπροσώπησης των μη λευκών και των γυναικών στην ηγεσία της.

«Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου. Ακόμα και η ελίτ οργανισμών. Δεν υπάρχει «αντίστροφη διάκριση»· κάθε διάκριση λόγω φυλής ή φύλου είναι εξίσου παράνομη, σύμφωνα με τις από καιρό καθιερωμένες αρχές των πολιτικών δικαιωμάτων. Η EEOC είναι έτοιμη να ξεριζώσει τη διάκριση όπου κι αν εμφανιστεί. Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δύναμη του εργοδότη, η EEOC υπό την ηγεσία μου δεν θα διστάσει να διασφαλίσει την αμερόληπτη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του Τίτλου VII για την προστασία των εργαζομένων της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των λευκών ανδρών», δήλωσε η πρόεδρος της EEOC, Άντρεα Λούκας. «Ο ομοσπονδιακός νόμος είναι σαφής: η λήψη αποφάσεων πρόσληψης ή προαγωγής που βασίζονται, εν όλω ή εν μέρει, στη φυλή ή το φύλο παραβιάζει τον ομοσπονδιακό νόμο. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα».

«Οι New York Times απορρίπτουν κατηγορηματικά τους πολιτικά υποκινούμενους ισχυρισμούς που έφερε η Επιτροπή EEOC της κυβέρνησης Τραμπ», δήλωσε η εκπρόσωπος των Times, Ντανιέλ Ρόουντς Χα και συμπλήρωσε ότι «οι πρακτικές μας στον τομέα απασχόλησης βασίζονται στην αξιοκρατία και επικεντρώνονται στην πρόσληψη και προώθηση των καλύτερων στελεχών, παγκοσμίως. Θα υπερασπιστούμε σθεναρά τη θέση μας».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χάσει δύο υποθέσεις από το 2023. Τρεις αγωγές που είχαν κατατεθεί από τον πρόεδρο ή την κυβέρνησή του έχουν αποσυρθεί ή απορριφθεί σε αυτό το διάστημα.

Παρατηρητές του οικοσυστήματος των αμερικανικών ΜΜΕ αναφέρουν πως η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί ζητήματα σχετικά με την διαφορετικότητα, την ισότητα και την συμπερίληψη για να στοχοποιήσει οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και να ασκήσεις νομικές διώξεις εναντίον τους.

