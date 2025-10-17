search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 17:15
Χρήστος Ιερείδης

17.10.2025 15:31

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξανακάνει αγωγή στους New York Times

17.10.2025 15:31
trump-mikrofona

Νέα αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, με αξίωση 15 δισ. δολαρίων, υπέβαλε εκ νέου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος των New York Times, των δημοσιογράφων της και του εκδοτικού οίκου Penguin Random House, ύστερα από την επίπληξη δικαστή και απόρριψη της αρχικής αγωγής  την οποία είχε χαρακτηρίσει «απολύτως ακατάλληλη και απαράδεκτη».

Η αρχική αγωγή είχε κατατεθεί στο περιφερειακό δικαστήριο της Φλόριντα και με αυτήν ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την εφημερίδα ότι υπονόμευσε την προεκλογική του εκστρατεία για το 2024 και ότι έβλαψε τη φήμη του ως επιχειρηματία.

Τότε νομικοί των ΗΠΑ είχαν αποφανθεί πως η αγωγή θα καταπέσει ως νομικά αβάσιμη.

Η αγωγή αναπτυσσόταν σε 85 σελίδες και ο δικαστής Στιβ Ντ. Μέριντεϊ εξηγώντας το σκεπτικό με το οποίο την απέρριψε είχε πει πως «έμοιαζε περισσότερο με πολιτικό κείμενο παρά με σοβαρή νομική αγωγή».

Ο δικαστής αφού την απέρριψε έδωσε προθεσμία 28 ημέρων ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να υποβάλλει εκ νέου την αγωγή διατάσσοντας τους νομικούς εκπροσώπους του η τροποποιημένη αγωγή να μην υπερβαίνει τις 40 σελίδες.

Πράγματι η – νέα – αγωγή, στο μισό της αρχικής (μόλις 40 σελίδων) κατατέθηκε αργά την Πέμπτη (ώρα ΗΠΑ) στο ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο της Τάμπα στη Φλόριντα, επικεντρώνεται σε δηλώσεις των Times, τριών δημοσιογράφων της και του εκδοτικού οίκου Penguin Random House, τις οποίες οι δικηγόροι του Τραμπ χαρακτήρισαν «κακόβουλες, δυσφημιστικές και υποτιμητικές» για τα επιχειρηματικά του επιτεύγματα και την προέλευση του πλούτου του στο βιβλίο «Lucky Loser» του 2024 και σε διάφορα άρθρα των Times.

Στη νέα αγωγή έχουν περιοριστεί κομπασμοί και πομπώδεις φράσεις, όπως αυτές που περιέγραφαν τη νίκη του Τραμπ το 2024 ως «το μεγαλύτερο προσωπικό και πολιτικό επίτευγμα στην αμερικανική ιστορία».

Εκπρόσωπος των ΝΥΤ ανταπέδωσε λέγοντας ότι ο αρχηγός του κράτους προσπαθεί απλώς να καταπνίξει τα μέσα ενημέρωσης που διαφωνούν μαζί του.

«Λέμε αυτό που είχαμε δηλώσει και την πρώτη φορά και ξανά μετά την απόφαση του δικαστή να την απορρίψει: «Αυτή η αγωγή δεν έχει καμία βάση», είπε ο εκπρόσωπος της εφημερίδας. «Τίποτα δεν έχει αλλάξει σήμερα.

Πρόκειται απλώς για μια προσπάθεια να καταπνιγεί η ανεξάρτητη δημοσιογραφία και να προσελκύσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, αλλά οι New York Times δεν πτοούνται από τακτικές εκφοβισμού».

