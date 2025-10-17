MEGA και ΣΚΑΪ στήνουν σκληρή αναμέτρηση από σήμερα το βράδυ

Νέα «μονομαχία» τηλεθέασης αρχίζει από σήμερα το βράδυ και κάθε Παρασκευή όπως φαίνεται από τους προγραμματικούς σχεδιασμούς Mega και ΣΚΑΪ. Αγγελική οι μεν, Φάνη οι δε.

Προσέξτε πως έχει η νέα κόντρα. Στις 23.00 κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ το νέο νυχτερινό τοκ σόου «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, με το γνωστό σχεδόν αντισυμβατικό προς τις τηλεοπτικές νόρμες στυλ του και την υπογράμμιση ότι πρόκειται για «μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά».

Στις 23.20 στο Mega κάνει πρεμιέρα- εισερχόμενο στην 31η σεζόν της- η εκπομπή «Φως στο τούνελ» με την-σαν να μην πέρασε μια μέρα- Αγγελική Νικολούλη και την ομάδα της να «συνεχίζουν ακάθεκτοι το έργο τους, αναζητώντας την αλήθεια με επιμονή και συνέπεια».

Η έκφραση «Ο παλιός είναι αλλιώς αλλά ο νέος είναι ωραίος» που πέρασε από τον στρατό στην ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα, μοιάζει να βρίσκει εφαρμογή στην βραδινή τηλεοπτική ζώνη των δυο καναλιών.

Στην πρώτη «Αγκαλιά του Φάνη» ποδαρικό κάνουν ο Γιώργος Λιανός και η τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου. Ο Λιανός θα μιλήσει για το νέο τηλεπαιχνίδι «The Floor» που παρουσιάζει και δίνει «πάσα» στην εκπομπή του Λαμπρόπουλου, θα αναφερθεί στο «Survivor», με πολλές ιστορίες γύρω από το ριάλιτι που δεν έχουν ειπωθεί ως τώρα, και η Ελληνίδου θα αναφερθεί στα χρόνια της στο Ωδείο, στις πρώτες εμφανίσεις στα πανηγύρια, τα viral τραγούδια της, τη γιαγιά της Σουμέλα.

Η Αγγελική Νικολούλη στην πρεμιέρα της στρέφει το «Φως στο τούνελ» στο θρίλερ γνωστής Αθηναίας, «που θα κόψει την ανάσα».

Η δημοσιογραφική έρευνα «βυθίζεται στα «σκοτεινά μονοπάτια» μιας αριστοκρατικής περιοχής. Εκεί, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται… Ένα τραγικό μυστικό ξεθάβεται. Οι αποκαλύψεις καθηλώνουν και σοκάρουν», σημειώνει το κανάλι προκαλώντας σασπένς.

