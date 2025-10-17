Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του – Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

Μια διάκριση ιδιαίτερα τιμητική κατάφερε ο 11χρονος γιος του Άκη Παυλόπουλου, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου, με τον δημοσιογράφο να μην κρύβει τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια του στον τηλεοπτικό αέρα.

«Πρέπει να πούμε ότι πήρε το χρυσό μαζί με έναν φίλο του από τον Άγιο Στέφανο, δύο Ελληνόπουλα που ξεκίνησαν από τον Άγιο Στέφανο και πήραν το χρυσό στην Κίνα μετά τους πανευρωπαϊκούς» ανέφερε, μεταξύ άλλων, εμφανώς συγκινημένος, ενώ αμέσως μετά, στην εκπομπή «Σήμερα» προβλήθηκε το σχετικό απόσπασμα.

