Γιατρός εφημέρευσε για πέντε ημέρες: «Κλείστε το, αν δεν μπορείτε, δεν βγαίνει» – Η απάντηση Γεωργιάδη (Video)

Απόλυτη εξουθένωση βιώνουν οι υγειονομικοί του ΕΣΥ, λόγω της υποστελέχωσης. Νεαρή παιδίατρος κατήγγειλε με δάκρυα στα μάτια ότι εφημέρευε για πέντε συνεχόμενες ημέρες.

«Είναι Σάββατο και είμαι στο νοσοκομείο από την Τρίτη. Δεν ξέρω πού αλλού συμβαίνει αυτό εκτός από την Ελλάδα. Έφυγα το πρωί από το νοσοκομείο τρέχοντας στις 8.00 το πρωί. Να πάω στο δωμάτιο που είναι 15 λεπτά μακριά για να κάνω μπάνιο, να φάω, να αλλάξω ρούχα. Δεν πρόλαβα. Πήγε 9.00 και με πήραν τηλέφωνο ότι ήρθε παιδάκι. Δεν πρέπει να πάω; Εφημερεύω. Άσχετα αν θέλω να κάνω μπάνιο και μου έχουν πει ότι μπορώ να φύγω από το νοσοκομείο. Πώς θα φύγω όταν έρχεται παιδί;», ξέσπασε η γιατρός.

«Βάζουν τους γιατρούς να εφημερεύουν κάθε μέρα, επειδή έχουν ελλείψεις. Λένε μπορείς να είσαι σπίτι σου και αν σε χρειαστούμε, θα σε φωνάξουμε. Αυτό είναι ψυχοφθόρο για ένα γιατρό. Με έχετε χρειαστεί όλες τις ώρες, με φωνάζετε όλες τις ώρες. Φοβάμαι να πάω στο δωμάτιο να ξεκουραστώ, γιατί με φωνάζετε. Δεν μπορώ άλλο ξημερώνει 6η ημέρα και Δευτέρα φεύγω», πρόσθεσε.

Η γιατρός στη συνέχεια ξέσπασε ξανά σε κλάματα. «Δεν θέλω να ξαναρθω, λυπάμαι. Είμαι κουρασμένη. Κλείστε το, αν δεν μπορείτε. Δεν βγαίνει».

Η απάντηση Γεωργιάδη

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμία υπερεφημέρευση της στην περίπτωση της νεαρής γιατρού.

Διευκρίνισε, ακόμα, ότι έκανε χρήση νόμου για να κάνει το αγροτικό της στην Αττική, που ως αντιστάθμισμα υποχρεώνει τη μετακίνηση του γιατρού σε Νοσοκομεία της επαρχίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

«Ως προς το βίντεο με την ειδικευόμενη ιατρό που προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση στα social media. Πρόκειται για αγροτική ιατρό η οποία βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική. Ο Νόμος όμως αυτός, ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μήν μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Προέκυψε λοιπόν τέτοια ανάγκη και με απόφαση της 2ας ΥΠΕ μετακινήθηκε για 5 ημέρες στη νήσο Σάμο, όπου και φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει για αυτές τις περιπτώσεις. Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ο κ. Διοικητής δήλωσε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή. Για τις έκτακτες της αυτές υπηρεσίες πληρώθηκε κανονικά όπως προβλέπεται. Μετά την πρωινή μου ανακοίνωση κατέβασε τελικά την ανάρτησή της. Θέλω να πω για άλλη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ».

