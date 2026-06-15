Ο Τσίπρας και η κατάργηση των πανελλαδικών

Πολλή κουβέντα προκάλεσε η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, στο πλαίσιο των πέντε μέτρων άμεσης εφαρμογής που εισηγείται η ΕΛΑΣ.

Ωστόσο, οι πιο προσεκτικοί έσπευσαν να υπενθυμίσουν ότι, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο τελευταίος υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, είχε καθιερώσει τις λεγόμενες «πράσινες» σχολές, δηλαδή, σχολές με σχετικά περιορισμένη ζήτηση, στις οποίες η εισαγωγή θα γινόταν με βαθμό απολυτηρίου και όχι με εξετάσεις.

Βέβαια, στη συνέχεια άλλαξε η κυβέρνηση και το μέτρο αποσύρθηκε, ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερα καινοφανές…

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