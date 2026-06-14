«Την ιδρώνουμε τη φανέλα»: Το μήνυμα του πρωθυπουργού από τη Ρόδο για τις εκλογές

Βίντεο με στιγμές από την περιοδεία του στη Ρόδο ανάρτησε ο πρωθυπουργός στα social media.

Σε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται σε στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στη Ρόδο να συνομιλεί με πολίτες και τουρίστες. Σε ένα από τα πλάνα, ο πρωθυπουργός κρατά μαντίλι και αστειεύεται λέγοντας τη φράση «την ιδρώνουμε τη φανέλα».

«Εσείς κάνατε τη ΝΔ μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές δύο φορές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά», αναφέρει σε άλλο σημείο απευθυνόμενος σε συγκεντρωμένους πολίτες.

Στο βίντεο καταγράφονται επίσης στιγμές από τις επισκέψεις του, με τη συνοδεία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αποτυπώνοντας το κλίμα της περιοδείας.

Σε άλλο χαλαρό στιγμιότυπο, ο πρωθυπουργός φαίνεται μέσα στο όχημα μετακίνησής του να τρώει το φρουτάκι του.

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