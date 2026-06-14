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14.06.2026 11:27

«Μασίφ» η δημοτική πλειοψηφία στην Αθήνα – Το δείπνο και το μήνυμα

14.06.2026 11:27
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Μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται η κίνηση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας, που δείπνησε σύσσωμη την ώρα που η αντιπολίτευση από τον Κώστα Μπακογιάννη έχει υιοθετήσει υψηλούς τόνους.

Λίγο αφότου το δημοτικό συμβούλιο υπερψήφισε την εισήγηση της δημοτικής αρχής του Χάρη Δούκα για το δάνειο από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τα σχολεία της πόλης, οι 26 δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, δείπνησαν στο κέντρο, στέλνοντας μήνυμα ότι η διοίκηση του Δήμου παραμένει αρραγής, σε σύμπνοια και διατεθειμένη να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της.

Για τους γνωρίζοντες, οι συγκεκριμένη πρωτοβουλία που φανερώνει και το άριστο κλίμα συνεργασίας και των δημοτικών συμβούλων και των παρατάξεων της πλειοψηφίας, είναι και απάντηση προς κάθε κατεύθυνση και ειδικά για όσους θεωρούσαν ότι η συνοχή θα δοκιμαστεί από εσωτερικά θέματα.

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