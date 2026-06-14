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Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2442
11/06/2026
14.06.2026 07:05

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Και «τώρα τρέχουμε»

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2442
11/06/2026
14.06.2026 07:05
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Βαρύ πρόγραμμα ετοιμάζει για τον εαυτό του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος εξελέγη διά βοής γραμματέας της Πολιτικής Γραμματείας της ΝΔ έπειτα από εισήγηση του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι πληροφορίες λένε ότι το γραφείο του στην Πειραιώς θα τον βλέπει… ελάχιστα, καθώς προτίθεται να εξορμήσει στην περιφέρεια και να θέσει τους τοπικούς κομματικούς μηχανισμούς σε κατάσταση πλήρους εκλογικής ετοιμότητας – παρότι ο Μητσοτάκης λέει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μάλλον την άνοιξη.

Ωστόσο, πριν αρχίσει περιοδείες, ο Κυρανάκης, λένε οι πληροφορίες, θα επιδιώξει να συναντηθεί με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς – τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά – οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ν.Δ. και με τις διάφορες παρεμβάσεις τους προκαλούν τεράστιους «πονοκεφάλους» στη «γαλάζια» παράταξη (για να μην πούμε τίποτα για το… επικείμενο κόμμα του Μεσσήνιου πολιτικού).

Επίσης, λένε οι ίδιες πληροφορίες, ο Κυρανάκης θα συναντηθεί με όλους τους προκατόχους του γραμματείς, για ανταλλαγή απόψεων και… know-how στα οργανωτικά/ κομματικά.

Γενικά, η φάση για τον γραμματέα της Π.Ε. της ΝΔ από εδώ και πέρα είναι «και τώρα τρέχουμε». Καλά θα πάει και αυτό…

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