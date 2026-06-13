Νέα ανοίκεια επίθεση Δρυμιώτη σε Σαμαρά – Κάνει λόγο για «χρηματοδότες»

Σα να θέλει να κατέβει στην παραλία Τσιγκράδο, για παράδειγμα, χωρίς σχοινί όμως την πάει την πίστα του δημόσιου διαλόγου, ο φερόμενος ως… εκλογολόγος και πολιτικός αναλυτής ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

Συνεχίζοντας το μέτωπο, μετά ύβρεων βέβαια, που έχει ανοίξει με τον Αντώνη Σαμαρά, εκφράζοντας μάλλον μεγάλη αγωνία εάν θα κάνει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός, άφησε αισχρά υπονοούμενα κατά την εμφάνισή του το πρωί του Σαββάτου – πού αλλού; – στον ΣΚΑΙ.

Ο Δρυμιώτης εμφανίστηκε βέβαιος πλέον ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Και επέλεξε να ερμηνεύσει την απόφαση αυτή λέγοντας «φαίνεται βρήκε χρηματοδότη».

Σημειωτέον ότι προ ημερών ο Δρυμιώτης και αφού επί πολλές φορές νωρίτερα είχε επιτεθεί προσωπικά στον Σαμαρά, είχε αποκαλέσει τον πρώην πρωθυπουργό «εκ φύσεων κακό» και πολλά άλλα.

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