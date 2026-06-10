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10.06.2026 10:19

Στα κάγκελα η πλευρά Σαμαρά για Δρυμιώτη, τρολ και χυδαιολογίες

10.06.2026 10:19
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Αν αξιολογήσει κανείς πολιτικά τα όσα συνέβησαν χθες στο μέτωπο κυβέρνησης – Σαμαρά, δύσκολα θα καταλήξει σε άλλο συμπέρασμα πλην του «πάει για κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός και το χάσμα με την ηγεσία της ΝΔ είναι αγεφύρωτο πια».

Όταν δηλαδή βγαίνει ο Ανδρέας Δρυμιώτης, – κήνσορας από τα γαλάζια πανέρια – και κάνει προσωπικούς χαρακτηρισμούς για τον Σαμαρά και αμέσως μετά δικαιολογημένα του απαντά ο εκπρόσωπος του πρώην πρωθυπουργού Νίκος Τσούτσιας, ταυτίζοντας τον εμμέσως πλην σαφώς με τη ΝΔ, τότε δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη σκέψη.

Κι όταν η πλευρά Σαμαρά χρεώνει στη ΝΔ ότι επιστρατεύει τρολ για να πλήξει τον πρώην πρωθυπουργού με χυδαιολογίες και ύβρεις, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι το… νέο κόμμα έρχεται!

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 10:44
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