Στα κάγκελα η πλευρά Σαμαρά για Δρυμιώτη, τρολ και χυδαιολογίες

Αν αξιολογήσει κανείς πολιτικά τα όσα συνέβησαν χθες στο μέτωπο κυβέρνησης – Σαμαρά, δύσκολα θα καταλήξει σε άλλο συμπέρασμα πλην του «πάει για κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός και το χάσμα με την ηγεσία της ΝΔ είναι αγεφύρωτο πια».

Όταν δηλαδή βγαίνει ο Ανδρέας Δρυμιώτης, – κήνσορας από τα γαλάζια πανέρια – και κάνει προσωπικούς χαρακτηρισμούς για τον Σαμαρά και αμέσως μετά δικαιολογημένα του απαντά ο εκπρόσωπος του πρώην πρωθυπουργού Νίκος Τσούτσιας, ταυτίζοντας τον εμμέσως πλην σαφώς με τη ΝΔ, τότε δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη σκέψη.

Κι όταν η πλευρά Σαμαρά χρεώνει στη ΝΔ ότι επιστρατεύει τρολ για να πλήξει τον πρώην πρωθυπουργού με χυδαιολογίες και ύβρεις, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι το… νέο κόμμα έρχεται!

Πανελλήνιος διασυρμός Δρυμιώτη από τον Νίκο Τσούτσια:



▫️Πριν από μια ώρα, εμφανίστηκε στον Σκαι κάποιος κύριος Δρυμιώτης, που αυτοαποκαλείται γκουρού των δημοσκοπήσεων.

Τον κύριο αυτό, τον καλούν συγκεκριμένα ΜΜΕ πριν τις εκλογές. Αυτός ο τύπος, είχε πει στις προηγούμενες… pic.twitter.com/KHpD7KQRMI June 9, 2026

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