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09.06.2026 17:12

Μια ωραία ατμόσφαιρα στον ΣΥΡΙΖΑ – Απάντηση Ζαχαριάδη σε Παππά με «καρφιά»

09.06.2026 17:12
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Δίχως τέλος η εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τη στάση της Κουμουνδούρου απέναντι στην ΕΛ.Α.Σ., το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να επιστρέφει τις αιχμές στον Νίκο Παππά.

Είχαν προηγηθεί τα «καρφιά» του Νίκου Παππά κατά του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παππάς, εν μέσω αναταραχής εντός του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε τις αμφιβολίες του σχετικά με το πόσο ενεργά ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Ζαχαριάδης.

«Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος Τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του, δεν γνωρίζω. Έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις», ανέφερε.

«Η δουλειά των στελεχών του κόμματος δεν είναι να μαλώνουν μεταξύ τους στα κανάλια. Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης», ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης στο Dnews, απαντώντας στον πρώην υπουργό.

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