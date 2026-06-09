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09.06.2026 09:57

Παππάς κατά Ζαχαριάδη: Έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό – Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του

09.06.2026 09:57
nikos pappas

Σαφείς αιχμές κατά του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, άφησε σε δηλώσεις του ο Νίκος Παππάς.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παππάς, εν μέσω αναταραχής εντός του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε τις αμφιβολίες του σχετικά με το πόσο ενεργά ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Ζαχαριάδης.

«Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος Τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του, δεν γνωρίζω. Έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις», ανέφερε.

Ο Νίκος Παππάς εκτόξευσε εκ νέου τα πυρά του προς την ηγεσία του κόμματος, καλώντας τον Σωκράτη Φάμελλο να προχωρήσει σε εξηγήσεις για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και πώς θα εφαρμοστεί.

«Ο Σωκράτης Φάμελλος πάρα πολύ γρήγορα οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κάναμε μια Κεντρική Επιτροπή, έχει παραιτηθεί ο γραμματέας, το κόμμα έχει πέσει από το 10% στο 2% και δεν υπήρξε καμία πολιτική εξήγηση. Δεν υπήρξε ούτε απόπειρα ερμηνείας για αυτή τη δημοσκοπική εικόνα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η απόφαση που ελήφθη «χρειάζεται τουλάχιστον διευκρινίσεις», πρόσθεσε.

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Στη συνέχεια ο Νίκος Παππάς τόνισε: «Υπάρχουν δύο πάρα πολύ ευκρινείς πολιτικές θέσεις: Η μία είναι η τροπολογία που κατεβάσαμε έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, που λέει να κάνουμε συντεταγμένο διάλογο οι πολιτικές δυνάμεις. Η άλλη θέση είναι ότι ο καθένας μόνος του να διαπραγματεύεται το μέλλον του. Ανάμεσα σε αυτά δεν έχω καταλάβει κι εγώ πάρα πολλά σημεία», ανέφερε.

Όπως είπε δεν πρόκειται να κινηθεί ατομικά, επιμένοντας στην ανάγκη συλλογικών αποφάσεων.

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