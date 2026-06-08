Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

Με μια τρυφερή ανάρτηση θέλησε να ευχηθεί στον πατέρα της, Νίκο Κωνσταντόπουλο, για τα γενέθλιά του η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Με μια κοινή τους φωτογραφία, τραβηγμένη δίπλα στη θάλασσα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ευχήθηκε στον πατέρα της, απαριθμώντας τα στοιχεία του χαρακτήρα του που την κάνουν περήφανη και ευχαριστώντας τον για όσα έχει προσφέρει στην ίδια, στη Δημοκρατία και στην πατρίδα του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα κλείνει την ανάρτησή της με την επισήμανση ότι ακόμη και σήμερα, πατέρας και κόρη δίνουν τόσους αγώνες μαζί.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Χρόνια Πολλά, πατέρα μου!

Σε ευχαριστώ για όσα με δίδαξες κι ακόμη με διδάσκεις, με το παράδειγμά σου, με τους αγώνες σου, με την αγάπη σου για την πατρίδα μας, για τους ανθρώπους της σε κάθε γωνιά της, με την διαρκή σου έγνοια κι αγωνία για έναν καλύτερο κόσμο, με δημοκρατία, ελευθερία, δικαιώματα, δικαιοσύνη, ειρήνη…

Σε ευχαριστώ για την ατελείωτη αγάπη και ελευθερία που μου έδωσες από μικρό παιδί κι ήταν η ασπίδα κι η πανοπλία μου στα δύσκολα.

Σε ευχαριστώ για όσα έκανες για τη δημοκρατία, δίνοντας ακόμη και την ελευθερία σου, στην πιο όμορφη νιότη σου!

Σε ευχαριστώ για όσα έκανες για τόσους ανθρώπους, ως μαχόμενος συνήγορος κι υπερασπιστής, 51 χρόνια!

Αλλά και ως βουλευτής και Πρόεδρος της Αριστεράς, για 11 χρόνια, με ανιδιοτέλεια, αλληλεγγύη και προσφορά, διδάσκοντας ήθος και συλλογικότητα!

Σε ευχαριστώ που είμαι τόσο περήφανη που είμαι κόρη σου, που κάθε στιγμή μπορώ να ακουμπάω και να αναφέρομαι στο φωτεινό παράδειγμά σου!

Και που μέχρι σήμερα δίνουμε τόσους αγώνες μαζί!»

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