Η Ζωή φωτογραφήθηκε με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο δίπλα στη θάλασσα: «Το καλό θα νικήσει»

Μια αισιόδοξη νότα μαζί και με… πολιτικό μήνυμα θέλησε να εκπέμψει η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ανάρτησή της στα social media.

Επιστρέφοντας από τη Λάρισα, όπου μαζί με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, παρέστησαν στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, έκαναν μια στάση στα Καμένα Βούρλα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έχασε την ευκαιρία να ανεβάσει μια φωτογραφία με την ίδια και τον πατέρα της να ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί μπροστά στη θάλασσα.

«Σύντομη στάση στα Καμένα Βούρλα, στην επιστροφή από Λάρισα! Το καλό θα νικήσει, ό,τι και να γίνει», έγραψε στην ανάρτηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

