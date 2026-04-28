Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας του Οζγκιούρ Φερχάτ – Έσπασε τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ η Κασιμάτη, απείχε ο Μηταράκης

Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια της Βουλής η άρση ασυλίας του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Αριστεράς Οζγκιούρ Φερχάτ που αφορούσε μήνυση για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Κατά της άρσης ήταν και η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας. όπου ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, καταψήφισαν. Από τη Νέα Δημοκρατία, απείχε ο Νότης Μηταράκης όπως έπραξε και κατά την πρόσφατη διαδικασία για τις άρσεις των «11» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ της άρσης, κόντρα στη γραμμή, ψήφισε η βουλευτής Β’ Πειραιά Νίνα Κασιμάτη.

Κατά της άρσης ψήφισαν 226 βουλευτές, υπερ 28, ενώ στην ψηφοφορία συμμετείχαν 254 βουλευτές σε σύνολο 297, απείχαν δηλαδή 43. Σε εκείνους που ψήφισαν υπέρ συγκαταλέγονται βουλευτές της Ελ. Λύσης, της Νίκης και ανεξάρτητοι προερχόμενοι από τους «Σπαρτιάτες». Απείχαν κάποιοι βουλευτές από ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ.

Ειδικότερα, η άρση αφορά «τις πράξεις α) της εξύβρισης τελεσθείσας δημοσίως και μέσω διαδικτύου (α. 361 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ ΠΚ) και β) της συκοφαντικής δυσφήμησης τελεσθείσας δημοσίως και μέσω διαδικτύου (α. 363 εδ. α΄ και β΄ ΠΚ) που φέρεται ότι τέλεσε την 12.3.2025 και την 3.4.2025 στην Κομοτηνή».

