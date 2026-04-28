«Μαρτυράνε χωρίς ξύλο» λέει το κόμμα «Νίκη» για τους 5 βουλευτές της ΝΔ για το επιτελικό κράτος

Για «αποσυσπείρωση» της Κ.Ο της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο το κόμμα «Νίκη» με αφορμή την επιστολή πέντε βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, για το επιτελικό κράτος.

«Οι βουλευτές πλέον “μαρτυράνε χωρίς ξύλο” και αποκαλύπτουν όσα μέχρι χθες αποκρύπτονταν πίσω από επικοινωνιακά αφηγήματα περί αποτελεσματικότητας»σχολιάζουν καυστικά, κάνοντας λόγο για «εικόνα πολιτικά εκρηκτική, με το “επιτελικό κράτος” να αποδομείται εκ των έσω, από τους ίδιους τους εκπροσώπους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν πρόκειται για απλές επισημάνσεις, αλλά για σαφή καταγγελία ενός συστήματος εξουσίας που συγκέντρωσε αρμοδιότητες, περιθωριοποίησε τη Βουλή και τελικά απέτυχε να ελέγξει τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση. Ένα μοντέλο διακυβέρνησης που λειτουργεί ως κλειστός μηχανισμός, μακριά από την κοινωνία και χωρίς ουσιαστική λογοδοσία».

Το κόμμα σχολιάζει επίσης πως «επιβεβαιώνεται κάτι που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες: η πλήρης αποκοπή του πρωθυπουργού από την κοινωνία. Μια αποκοπή που πλέον αναγνωρίζεται και από το εσωτερικό της ίδιας της παράταξής του» και ότι «το ξήλωμα της κυβέρνησης έχει ήδη ξεκινήσει και τις κλωστές τις τραβούν οι ίδιοι οι βουλευτές της».

