Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος που μετέφερε σορό γυναίκας χωρίς άδεια γραφείου τελετών

Αστυνομικοί στη δυτική Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου, ο οποίος διαπιστώθηκε να έχει παραλάβει σορό γυναίκας, την οποία μετέφερε με όχημα που δεν είχε σχετική άδεια μεταφοράς, όπως επίσης και ότι δεν είναι κάτοχος άδειας γραφείου τελετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας σχετικά με γραφείο τελετών που στερείται εγγράφων για τη νόμιμη λειτουργία του, αστυνομικοί του Α.Τ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης, απογευματινές ώρες χθες (12-06-2026), συνέλαβαν 28χρονο ημεδαπό, ο οποίος διαπιστώθηκε να έχει παραλάβει σορό γυναίκας, την οποία μετέφερε με όχημα που δεν είχε σχετική άδεια μεταφοράς, όπως επίσης και ότι δεν είναι κάτοχος άδειας γραφείου τελετών.

Ο 28χρονος, μετά το πέρας των δικονομικών ενεργειών, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα.

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