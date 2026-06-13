Θεσσαλονίκη: Πέταξαν 56 φορτία με απόβλητα σε αγροτικές περιοχές – 5 συλλήψεις

Συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Θεσσαλονίκη και Πέλλα πραγματοποιήθηκε χθες (12/6) το πρωί, όπου διαπιστώθηκαν παράνομες και ανεξέλεγκτες επιχωματώσεις αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε αγροτικές περιοχές, συνελήφθησαν πέντε άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άλλων πέντε.

Στο πλαίσιο ελέγχων, αλλά και διερεύνησης καταγγελιών για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν παράνομες και ανεξέλεγκτες επιχωματώσεις αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε αγροτικές περιοχές των Κουφαλίων Θεσσαλονίκης και Αθύρων Πέλλας.

Πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή αστυνομικών και άλλων Υπηρεσιών της ίδιας Διεύθυνσης, κατά την οποία, πρωινές ώρες χθες (12-06-2026), συνελήφθησαν πέντε (5) εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ενώ από την έρευνα προέκυψε και η εμπλοκή επιπλέον πέντε (5) ατόμων. Σημειώνεται ότι, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος όλων των εμπλεκομένων.



Πρόκειται για ημεδαπούς άντρες ηλικίας από 40 έως 77 ετών, οι οποίοι ως οδηγοί, υπεύθυνοι εργοταξίου, εργοδηγοί, διαχειριστές ή ιδιοκτήτες εκτάσεων, διευθύνοντες σύμβουλοι, εκπρόσωποι και ιδιοκτήτες εταιρειών, κατά περίπτωση, το τελευταίο διάστημα των είκοσι (20) περίπου ημερών, ενέχονται σε μεταφορά και απόρριψη συνολικά πενήντα έξι (56) φορτίων σύμμεικτων στερεών αποβλήτων κατεδαφίσεων, χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση και με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, ήταν η πρόκληση ρύπανσης, η αλλοίωση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους, η μεταβολή κοίτης ρέματος και η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας των δύο προαναφερόμενων περιοχών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

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