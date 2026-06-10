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ΚΟΣΜΟΣ

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10.06.2026 21:29

Τρόμος από σμήνος… κουνουπιών στη Ρωσία – Εκατομμύρια «κάλυψαν» τον ουρανό και έστειλαν εκδρομείς στα αυτοκίνητά τους (Video)

10.06.2026 21:29
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Εφιάλτη στον δρόμο με τα… κουνούπια θα μπορούσε να είναι ο τίτλος ταινίας που θα αφηγούνταν την περιπέτεια ομάδας εκδρομέων στη Ρωσία, που ήρθε αντιμέτωπη με εκατομμύρια εντόμων.

Οι τουρίστες είχαν ταξιδέψει στη λίμνη Στσούτσιε, στην περιοχή της Μπουριάτια, για να θαυμάσουν την άγρια ομορφιά της ρωσικής φύσης. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, όταν τα κουνούπια κάλυψαν κάθε επιφάνεια γύρω τους.

Το βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό και κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τα έντομα να σχηματίζουν ένα πυκνό, σχεδόν συμπαγές στρώμα, εμποδίζοντας τους ανθρώπους να βγουν από τα οχήματά τους.

«Σαν ακρίδες, είναι τρομερό» σχολίασε ένας χρήστης στο διαδίκτυο, ενώ άλλοι παρομοίασαν τις εικόνες με βιβλική καταστροφή.

Οι εκδρομείς, έντρομοι, έτρεξαν να κλειστούν στα αυτοκίνητά τους, σφραγίζοντας πόρτες και παράθυρα για να προστατευτούν. Η εκδρομή τελικά ακυρώθηκε, καθώς κανείς δεν κατάφερε να πλησιάσει τις όχθες της λίμνης.

Τι λένε οι επιστήμονες για το φαινόμενο

Το φαινόμενο, σύμφωνα με εντομολόγους, οφείλεται στις πρόσφατες καιρικές συνθήκες. Η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας μετά το λιώσιμο των πάγων δημιούργησε ιδανικά λιμνάζοντα νερά για την εκκόλαψη των προνυμφών, οδηγώντας σε μαζική αύξηση του πληθυσμού των εντόμων.

Παρόμοιες αναφορές προέρχονται και από το Αστραχάν, όπου οι κάτοικοι κάνουν λόγο για εξίσου εφιαλτικές σκηνές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η έντονη δραστηριότητα των κουνουπιών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία βιώνει κάτι παρόμοιο. Το 2021 είχαν καταγραφεί εξίσου εντυπωσιακά «σύννεφα» εντόμων στην ανατολική χερσόνησο Καμτσάτκα, προκαλώντας τότε ανάλογη αναστάτωση στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

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