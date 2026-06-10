Βίντεο διαψεύδει τον IDF για τη δολοφονία μωρού στη Δυτική Όχθη – Το αυτοκίνητο της οικογένειας επιβραδύνει πριν Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολήσουν

Βίντεο που κυκλοφορούν αντικρούουν την εκδοχή του ισραηλινού στρατού για τους πυροβολισμούς που σκότωσαν το μωρό επτά μηνών Σαμ Αμπού Χαϊκάλ στην αγκαλιά της μητέρας του, δείχνοντας το αυτοκίνητο της οικογένειας να επιβραδύνει κοντά σε ένα στρατιωτικό φυλάκιο πριν οι στρατιώτες ανοίξουν πυρ.

Την Παρασκευή, η δολοφονία του βρέφους από ισραηλινά στρατεύματα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη προκάλεσε οργή, αφού στρατιώτες άνοιξαν πυρ στο όχημα της οικογένειας, παρά το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με εντολή να σταματήσει. Ο Σαμ σκοτώθηκε και η μητέρα του, Ντανιά Αμπού Χαϊκάλ, και ο πατέρας του, Φαχέντ Αμπού Χαϊκάλ, τραυματίστηκαν.

New footage obtained by B’Tselem uncovers the moments when the Abu Haikal family was shot. Seven-month-old Sam Abu Haikal was killed in the shooting, and both his parents were injured. The footage clearly shows that the Israeli soldier fired at the car as it was slowing to a… pic.twitter.com/rYNeMClLlj — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) June 9, 2026

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τα στρατεύματά τους «αντιλήφθησαν ένα όχημα να επιταχύνει προς το μέρος τους» και ότι ένας από τους στρατιώτες «απάντησε με μεμονωμένες βολές προς το όχημα».

Ωστόσο, βίντεο που έλαβε το Ισραηλινό Κέντρο Πληροφόρησης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, B’Tselem, αντικρούει τους ισχυρισμούς των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ότι το αυτοκίνητο στο οποίο ταξίδευε η οικογένεια Αμπού Χαϊκάλ επιτάχυνε προς το μέρος τους όταν πυροβόλησαν.

«Το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Ισραηλινός στρατιώτης πυροβόλησε το αυτοκίνητο καθώς αυτό επιβράδυνε για να σταματήσει», δήλωσε η B’Tselem σε ανακοίνωσή της. «Το αυτοκίνητο ήταν μακριά από τους στρατιώτες και δεν αποτελούσε κανέναν απολύτως κίνδυνο για αυτούς».

Σε ένα άλλο βίντεο που έλαβε η B’Tselem, ο πατέρας του μωρού φαίνεται αμέσως μετά τον πυροβολισμό του γιου του. Ο Φαχέντ Αμπού Χαϊκάλ κρατάει το μωρό στην αγκαλιά του, προσπαθώντας να σταματήσει την αιμορραγία από το κεφάλι του με τα χέρια του, ενώ η μητέρα, η οποία επίσης τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς ενώ κρατούσε τον γιο της, φαίνεται να κάθεται στο έδαφος δίπλα στο αυτοκίνητο.

A seven-month-old Palestinian baby, Sam Abu Haikal, was killed after Isr*eli troops opened fire on his family's car in the Tel Rumeida area of Hebron in the occupied West Bank. According to his family, they had slowed down and stopped after seeing Isr*eli soldiers ahead when… pic.twitter.com/nK5lNtlud4 June 10, 2026

Ο Φαχέντ είπε ότι μια σφαίρα πέρασε από το χέρι του και χτύπησε τον γιο του, τον οποίο κρατούσε η μητέρα του στο πίσω κάθισμα. Η οικογένεια οδηγούσε στη Χεβρώνα όταν τους σταμάτησαν οι στρατιώτες, είπε.

Αν και το βίντεο δεν έχει ήχο και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς ο στρατιώτης άνοιξε πυρ εναντίον του οχήματος, το κλιπ φαίνεται να επιβεβαιώνει την εκδοχή του Φαχέντ. Είπε στην εφημερίδα Haaretz: «Ο στρατιώτης μου έκανε σήμα να σταματήσω. Ακινητοποίησα εντελώς το αυτοκίνητο και σήκωσα τα χέρια μου στο τιμόνι. Αμέσως μετά, άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος.

Σταμάτησα όπως μου δόθηκε η εντολή και μετά απλώς πυροβόλησαν το αυτοκίνητο», πρόσθεσε. «Δεν υπήρχε σαφές σημείο ελέγχου, μόνο στρατιώτες που στέκονταν στον δρόμο. Σταμάτησα όταν μου ζητήθηκε και μετά άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Το αυτοκίνητο ήταν εντελώς ακινητοποιημένο όταν μας πυροβόλησε, δεν κινούνταν καθόλου. Ένα επτάμηνο βρέφος σκοτώθηκε εν ψυχρώ. Δεν του άξιζε αυτό».

Το βίντεο που δημοσίευσε η B’Tselem έδειξε επίσης Ισραηλινούς στρατιώτες να μην βοηθούν την οικογένεια, αλλά να στέκονται άπραγοι καθώς οι πολίτες έσπευσαν να βοηθήσουν το τραυματισμένο παιδί και τους γονείς του.

Ο ΟΗΕ δήλωσε τον Μάρτιο ότι περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ από τότε που ξεκίνησε ο πιο πρόσφατος πόλεμος μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, τουλάχιστον 240 από αυτούς παιδιά, και 49 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί φέτος.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες που κατηγορούνται ότι βλάπτουν Παλαιστίνιους σπάνια τιμωρούνται και κατηγορήθηκαν σε λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων με βάση 2.427 καταγγελίες που καταγγέλλουν αδικήματα μεταξύ 2016 και 2024, σύμφωνα με την ισραηλινή ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων Yesh Din.

«Τα τελευταία δυόμισι χρόνια, το Ισραήλ έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες παιδιά στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της B’Tselem, Γιούλι Νόβακ. «Η ασυλία που αποκτά από τη διεθνή κοινότητα έχει οδηγήσει σε μια πραγματικότητα όπου, υπό ισραηλινή κυριαρχία, οι ζωές των Παλαιστινίων είναι εντελώς αναλώσιμες – ακόμη και ένα μωρό επτά μηνών».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις εξέφρασαν «βαθιά θλίψη για οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε σε άσχετα άτομα». Την Κυριακή, η ισραηλινή στρατιωτική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον στρατιώτη που πυροβόλησε το όχημα της οικογένειας.

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