Οι ΗΠΑ παραδέχονται επίθεση σε τάνκερ «που παραβίασε τον αποκλεισμό λιμένων του Ιράν»

Ένα αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος εξαπέλυσε επίθεση και ανέκοψε ένα δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν που προσπαθούσε να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός την Τετάρτη.

Το αεροσκάφος «πυροβόλησε με πυρομαχικά ακριβείας στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού το πλήρωμα επανειλημμένα δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτηση στο X, προσδιορίζοντας το πλοίο ως το M/T Settebello με σημαία Παλάου.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ναυτικού, ενώ δύο ακόμη εξακολουθούν να αγνοούνται.

Νωρίτερα, η βρετανική ομάδα θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey δήλωσε: «Η Ambrey εκτιμά ότι αυτό ήταν πιθανό αποτέλεσμα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό ιρανικών λιμένων».

«Στο παρελθόν, τα πληρώματα είχαν προειδοποιηθεί να συγκεντρωθούν στην πλώρη ενός πλοίου πριν από μια επίθεση στην πρύμνη».

Ένα δεξαμενόπλοιο χημικών/πετρελαϊκών προϊόντων με σημαία Παλάου ανέφερε πυρκαγιά σε μηχανοστάσιο 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν, δήλωσε νωρίτερα η υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

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