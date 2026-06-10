Το Reuters «δείχνει» τις ΗΠΑ για την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν – Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι

Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογισμός φερόμενου αμερικανικού χτυπήματος με πύραυλο σε δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν.

Η βρετανική ομάδα θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey δήλωσε: «Η Ambrey εκτιμά ότι αυτό ήταν πιθανό αποτέλεσμα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό ιρανικών λιμένων».

«Στο παρελθόν, τα πληρώματα είχαν προειδοποιηθεί να συγκεντρωθούν στην πλώρη ενός πλοίου πριν από μια επίθεση στην πρύμνη».

Μια δεύτερη πηγή θαλάσσιας ασφάλειας δήλωσε επίσης ότι το πλοίο είναι πιθανό να έχει πληγεί από αμερικανικό πύραυλο.

Ένα δεξαμενόπλοιο χημικών/πετρελαϊκών προϊόντων με σημαία Παλάου ανέφερε πυρκαγιά σε μηχανοστάσιο 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν, δήλωσε νωρίτερα η υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

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