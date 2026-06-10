Ο Τραμπ… καταρρέει σε δημοφιλία και στην Ευρώπη – Μόνο το 11% θεωρεί πλέον σύμμαχο τις ΗΠΑ 

Μόλις 11% των Ευρωπαίων σε 15 χώρες θεωρούν τις ΗΠΑ σύμμαχο, ιστορικό χαμηλό και ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 16% που ήταν το αντίστοιχο πριν από έξι μήνες και 22% τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, που δόθηκαν στη δημοσιότητα ενόψει των συνόδων της G7 και του NATO, υπογραμμίζουν την μειούμενη εμπιστοσύνη της Ευρώπης στην Ουάσινγκτον ως αξιόπιστου εταίρου ασφαλείας.

Οι πλειοψηφίες των ερωτηθέντων σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν οι ΗΠΑ θα έσπευδαν προς βοήθειά τους στο ενδεχόμενο επίθεσης.

Οι Ευρωπαίοι ήταν κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες πιθανότερο, σε σχέση με τον περασμένο χρόνο, να υποστηρίξουν την αύξηση στις εθνικές αμυντικές δαπάνες.

Η Ιταλία είναι η μοναδική χώρα όπου μια καθαρή πλειοψηφία παραμένει αντίθετη.

Το 47% των ερωτηθέντων στην περιοχή στηρίζει την ιδέα ενός συλλογικού δανεισμού στην ΕΕ για τη χρηματοδότηση των αμυντικών πρωτοβουλιών με την ισχυρότερη στήριξη να καταγράφεται στην Πορτογαλία (59%), τη Δανία (56%), και την Ολλανδία (55%).

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες τάχθηκαν υπέρ της μείωσης της εξάρτησης από το αμερικανικό στρατιωτικό υλικό υπέρ των ευρωπαϊκών εναλλακτικών λύσεων, με τη Δανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία να αναφέρουν την υψηλότερη υποστήριξη για την «αγορά ευρωπαϊκού οπλισμού».

Η Πολωνία ήταν η μόνη εξαίρεση, με την πλειοψηφία να τάσσεται υπέρ της αύξησης των αγορών αμερικανικών όπλων, ενώ η Γερμανία, η Ιταλία και η Ουγγαρία έδειξαν σημαντική πόλωση επί του θέματος.

Η αντίσταση στη μείωση των εγχώριων δημόσιων δαπανών για την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών παραμένει ισχυρή στην Ιταλία (63%), την Αυστρία (59%) και τη Γερμανία (56%).

Όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, το 44% των Ευρωπαίων αντιτάχθηκε στην επανέναρξη των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, παρά το αυξανόμενο κόστος.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες συνεχίζουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία ως σύμμαχο ή στρατηγικό εταίρο, αν και η συναίνεση αποδυναμώνεται όσον αφορά την αποστολή ειρηνευτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο ή τη διεύρυνση της ΕΕ ΕΕ προς ανατολάς.

Οι πλειοψηφίες σε κάθε χώρα που συμμετείχε στη δημοσκόπηση, εκτός από τη Βουλγαρία, απάντησαν ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης θα βελτιώνονταν όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμα.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη τον Μάιο του 2026 χρησιμοποιώντας ένα μείγμα μεθόδων από δημοσκόπους, συμπεριλαμβανομένων των Mandate Research και YouGov, σε δείγμα ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαβάστε επίσης

Μπέλφαστ: Προφυλακίστηκε ο Σουδανός για την άγρια επίθεση με μαχαίρι σε ευάλωτο – Έχασε το αριστερό του μάτι το θύμα



Η διπλωματία των πυραύλων: Φωτιά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν με νεκρό – Το Ιράν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι υπονομεύουν τις συνομιλίες

Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: Ξέσπασε η κόρη του κατά των γιατρών, τι κατέθεσε για τρεις ώρες στο δικαστήριο