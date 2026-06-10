Μπέλφαστ: Προφυλακίστηκε ο Σουδανός για την άγρια επίθεση με μαχαίρι σε ευάλωτο – Έχασε το αριστερό του μάτι το θύμα

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο δράστης της πρωτοφανούς αγριότητας επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ.

Ο 30χρονος Χάντι Αλοντίντ άκουσε το δικαστήριο να του απαγγέλλει κατηγορίες, δεν απάντησε στις ερωτήσεις κατά την πρώτη του ακρόαση και αρνήθηκε να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο αρνήθηκε την αποφυλάκισή του με εγγύηση.

Το θύμα, ο 40χρονος Στίβεν Ογκιλβι, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και έχει χάσει από την άγρια επίθεση το αριστερό του μάτι. Παράλληλα, στο δεξί έχει υποστεί σημαντική βλάβη, ενώ έχει τραυματισμούς σε αυχένα και πλάτη.

Ο δράστης είχε στο δικαστήριο διερμηνέα, ωστόσο αρνούνταν να απαντήσει στις ερωτήσεις που του έθεσαν. Η δίκη του θα ξεκινήσει στις 8 Ιουλίου.

Μία γυναίκα δήλωσε στη Daily Mail ότι ο Όγκιλβι θεωρείται ευάλωτο άτομο και ότι ζούσε στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών με τον φερόμενο δράστη. Όπως ανέφερε, κυκλοφορούν πολλές εκδοχές σχετικά με το τι συνέβη, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τον λόγο για τον οποίο δέχθηκε επίθεση.

Σύμφωνα με γείτονα του θύματος, ο Στίβεν Όγκιλβι ήταν κωφός από το ένα αυτί και το παράθυρό του είχε σπάσει πέρυσι όταν το σπίτι του δέχθηκε επίθεση με τούβλο από τοξικομανή. Πρόσθεσε ότι ο Όγκιλβι αντιμετώπιζε ορισμένα προβλήματα, ζούσε μόνος του αλλά συχνά φιλοξενούσε ανθρώπους στο σπίτι του και επρόκειτο να μεταφερθεί σε άλλο διαμέρισμα κοινωνικής στέγασης στις 15 Ιουνίου.

Όπως είπε, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν πολύ γρήγορα και στη συνέχεια εμφανίστηκε ένας άνδρας με ραβδί χέρλινγκ για να βοηθήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση σημειώθηκε ακριβώς έξω από την είσοδο του διαμερίσματός του και, όπως άκουσε, ο Όγκιλβι παραμένει ζωντανός «μόλις και μετά βίας». Είπε ακόμη ότι ο Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση διέμενε σε άλλο κτίριο του συγκροτήματος και είχε μετακομίσει εκεί μόλις πρόσφατα.

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