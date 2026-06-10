search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 14:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.06.2026 13:50

Μπέλφαστ: Προφυλακίστηκε ο Σουδανός για την άγρια επίθεση με μαχαίρι σε ευάλωτο – Έχασε το αριστερό του μάτι το θύμα

10.06.2026 13:50
belfast

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο δράστης της πρωτοφανούς αγριότητας επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ.

Ο 30χρονος Χάντι Αλοντίντ άκουσε το δικαστήριο να του απαγγέλλει κατηγορίες, δεν απάντησε στις ερωτήσεις κατά την πρώτη του ακρόαση και αρνήθηκε να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο αρνήθηκε την αποφυλάκισή του με εγγύηση.

Το θύμα, ο 40χρονος Στίβεν Ογκιλβι, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και έχει χάσει από την άγρια επίθεση το αριστερό του μάτι. Παράλληλα, στο δεξί έχει υποστεί σημαντική βλάβη, ενώ έχει τραυματισμούς σε αυχένα και πλάτη.

Ο δράστης είχε στο δικαστήριο διερμηνέα, ωστόσο αρνούνταν να απαντήσει στις ερωτήσεις που του έθεσαν. Η δίκη του θα ξεκινήσει στις 8 Ιουλίου.

Μία γυναίκα δήλωσε στη Daily Mail ότι ο Όγκιλβι θεωρείται ευάλωτο άτομο και ότι ζούσε στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών με τον φερόμενο δράστη. Όπως ανέφερε, κυκλοφορούν πολλές εκδοχές σχετικά με το τι συνέβη, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τον λόγο για τον οποίο δέχθηκε επίθεση.

Σύμφωνα με γείτονα του θύματος, ο Στίβεν Όγκιλβι ήταν κωφός από το ένα αυτί και το παράθυρό του είχε σπάσει πέρυσι όταν το σπίτι του δέχθηκε επίθεση με τούβλο από τοξικομανή. Πρόσθεσε ότι ο Όγκιλβι αντιμετώπιζε ορισμένα προβλήματα, ζούσε μόνος του αλλά συχνά φιλοξενούσε ανθρώπους στο σπίτι του και επρόκειτο να μεταφερθεί σε άλλο διαμέρισμα κοινωνικής στέγασης στις 15 Ιουνίου.

Όπως είπε, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν πολύ γρήγορα και στη συνέχεια εμφανίστηκε ένας άνδρας με ραβδί χέρλινγκ για να βοηθήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση σημειώθηκε ακριβώς έξω από την είσοδο του διαμερίσματός του και, όπως άκουσε, ο Όγκιλβι παραμένει ζωντανός «μόλις και μετά βίας». Είπε ακόμη ότι ο Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση διέμενε σε άλλο κτίριο του συγκροτήματος και είχε μετακομίσει εκεί μόλις πρόσφατα.

Διαβάστε επίσης:

Η διπλωματία των πυραύλων: Φωτιά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν με νεκρό – Το Ιράν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι υπονομεύουν τις συνομιλίες

Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: Ξέσπασε η κόρη του κατά των γιατρών, τι κατέθεσε για τρεις ώρες στο δικαστήριο

Economist: Γιατί η Τουρκία επιστρέφει στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ και εγκαταλείπει τον Πούτιν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kapnisti-pestrofa_1006_1920-1080_new

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μαριναρισμένη καπνιστή πέστροφα, λόγω παρουσίας Listeria (photos)

james_dalamangas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα που αναζητούνταν για 27 χρόνια, για έναν φόνο το 1999 στο Σίδνεϊ

parastasi-1-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Άδειος Χώρος»: Ξεκινά το φεστιβάλ νέων δημιουργών – Αναλυτικά το πρόγραμμα

aigio-spiti-dolofonia2
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον Ιταλό – «Τους βρήκα νεκρούς», λέει ο ίδιος

claude-fable-5-1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Anthropic δίνει στο κοινό το «επικίνδυνο» Mythos, αλλά με… «κόφτες» ασφαλείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

sintagi-new
CUCINA POVERA

Κοτόπουλο ογκρατέν, με λαχανικά και σπιτική μπεσαμέλ

kalxas-7234
ΚΑΛΧΑΣ

Η ζυγαριά των εκλογών και ο Βιβάλντι, ο Σαμαράς και το δίκτυο, ανατροπές στον ΣΥΡΙΖΑ, πράσινες ναυμαχίες στον Πειραιά και ο Βαρουφάκης σαν… Τσίπρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 14:28
kapnisti-pestrofa_1006_1920-1080_new

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μαριναρισμένη καπνιστή πέστροφα, λόγω παρουσίας Listeria (photos)

james_dalamangas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα που αναζητούνταν για 27 χρόνια, για έναν φόνο το 1999 στο Σίδνεϊ

parastasi-1-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Άδειος Χώρος»: Ξεκινά το φεστιβάλ νέων δημιουργών – Αναλυτικά το πρόγραμμα

1 / 3