Βόρεια Ιρλανδία: Οργή και εκτεταμένα επεισόδια μετά την άγρια επίθεση με μαχαίρι στη μέση του δρόμου (Photos/Videos)

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα το βράδυ της Τρίτης, 9/6, στο Μπέλφαστ, στον απόηχο της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που δέχθηκε ένας άνδρας από Σουδανό αιτούντα άσυλο και η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βόρεια Ιρλανδία.

Παρότι αρκετές πτυχές της υπόθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστες, οι Αρχές έχουν δώσει περιορισμένες πληροφορίες τόσο για τον δράστη, όσο και για το θύμα, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο, φέροντας σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια.

Ο δράστης, ένας 30χρονος Σουδανός που είχε υποβάλει αίτηση ασύλου, ακινητοποιήθηκε από πολίτες που έσπευσαν να παρέμβουν. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές κατά της ζωής, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου του Μπέλφαστ την Τετάρτη.

🚨 BREAKING: A bus has been set on fire in Belfast amid protests over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/FX8maCMalK — Politics UK (@PolitlcsUK) June 9, 2026

Παρά τις εκκλήσεις των Αρχών να επικρατήσει ψυχραιμία, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της πόλης, αρκετοί εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Η ένταση δεν άργησε να κλιμακωθεί, με φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και ρίψεις αντικειμένων κατά αστυνομικών οχημάτων.

Στη συνέχεια, τα επεισόδια επεκτάθηκαν, με οχήματα να παραδίδονται στις φλόγες, ενώ πυρπολήθηκε και λεωφορείο χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

🚨WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast.



The police have been deployed across the city. pic.twitter.com/JBwbwnZj1i — The British Patriot (@TheBritLad) June 9, 2026

Σύμφωνα με το BBC, σε περιοχή του ανατολικού Μπέλφαστ περίπου 100 μασκοφόροι προκάλεσαν φθορές σε πόρτες και παράθυρα σε σπίτια, φωνάζοντας ότι «διώχνουμε τους ξένους».

Κινητοποιήσεις με αντιμεταναστευτικά συνθήματα καταγράφηκαν επίσης σε Λονδίνο και Γλασκώβη.

🚨🇬🇧 At Parliament Square, people have began chanting ‘England For The English.’



Protests have erupted across the UK after a Sudanese migrant attempted to behead a 40-year-old man in Belfast. pic.twitter.com/ae4VssSx22 — VoxPopuli (@vpopulimedia) June 9, 2026

Το χρονικό της επίθεσης

Η άγρια επίθεση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σημειώθηκε στις 22:30 το βράδυ της Δευτέρας, 8/6, στο βόρειο τμήμα του Μπέλφαστ.

Υπό συνθήκες που δεν έχουν γίνει γνωστές, ο δράστης εντοπίστηκε πάνω από το θύμα, το οποίο βρισκόταν πεσμένο στο οδόστρωμα, κρατώντας μαχαίρι στον λαιμό του.

Βίντεο από το περιστατικό τον καταγράφει να υψώνει το χέρι του και να φωνάζει προς όσους βρίσκονταν στο σημείο. Οι Αρχές εξήραν τη στάση των πολιτών που παρενέβησαν, τονίζοντας ότι με προσωπικό κίνδυνο κατάφεραν να σώσουν το θύμα και να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

Τα στοιχεία για τον δράστη και το θύμα

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων το απόγευμα της Τρίτης, 9/6, οι Αρχές ανέφεραν ότι το θύμα είναι άνδρας ηλικίας μεταξύ 40 και 50 ετών, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί τραύματα στα μάτια, καθώς και μαχαιριές στην πλάτη και το πρόσωπο.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι τον άκουσαν να ουρλιάζει πριν διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, έχοντας το κεφάλι του τυλιγμένο με επιδέσμους. Κοντά στον τόπο της επίθεσης εντοπίστηκε το κουζινομάχαιρο που φέρεται να χρησιμοποίησε ο δράστης.

Οι τοπικές Αρχές επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν την επίθεση με τρομοκρατική ενέργεια, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος, ηλικίας 30 έως 40 ετών, κατάγεται από το Σουδάν, διαθέτει άδεια παραμονής στη Βρετανία και φέρεται να διαμένει κοντά στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Στο παρελθόν είχε ζήσει στο Δουβλίνο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε χρόνο που δεν έχει αποσαφηνιστεί, ο δράστης αναχώρησε από το Σουδάν για το Παρίσι και ακολούθως μετέβη στο Δουβλίνο. Τον Φεβρουάριο του 2023 ταξίδεψε με λεωφορείο στο Μπέλφαστ, όπου υπέβαλε άμεσα αίτηση ασύλου. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους έλαβε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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