Εφιαλτική υπόθεση στο Βρετανία: 21χρονος προσέγγισε 17χρονη μέσω Snapchat και τη βίασε μαζί με τους φίλους του

Σοβαρή υπόθεση που αφορά στη σεξουαλική κακοποίηση μιας 17χρονης κοπέλας εξετάζεται στη Βρετανία, με την εμπλοκή τεσσάρων νεαρών αφγανικής καταγωγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η ανήλικη φέρεται να ήρθε σε επαφή με τον 21χρονο Μεχράμπ Σάφι μέσω Snapchat τον Νοέμβριο του 2025, πριν οδηγηθεί σε κατοικία στο Μπρίστολ, όπου –όπως καταγγέλλεται– υπέστη επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η γνωριμία ξεκίνησε όταν η 17χρονη βρισκόταν με φίλη της για ψώνια σε εμπορικό κέντρο της πόλης ενόψει εορτών. Εκεί συνάντησε τον Σάφι, με τον οποίο αντάλλαξε στοιχεία επικοινωνίας.

Όπως υποστηρίζει η εισαγγελία, η επικοινωνία συνεχίστηκε διαδικτυακά μέσω Snapchat, με τον κατηγορούμενο να της ζητά προσωπικό φωτογραφικό υλικό. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η ανήλικη απέστειλε τελικά γυμνές της φωτογραφίες.

Δύο ημέρες αργότερα, τα ξημερώματα της 30ής Νοεμβρίου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οργανώθηκε η μετακίνησή της με ταξί που την παρέλαβε από την οικία της στο Σόμερσετ και τη μετέφερε σε βιομηχανική περιοχή του Μπρίστολ, κατόπιν συνεννόησης που αποδίδεται στον Σάφι.

Εκεί, όπως αναφέρεται, την περίμεναν ο ίδιος, ο 19χρονος Σαλμάν Χαμπίμπχιλ, ένας 16χρονος, και ένα ακόμη άτομο, οι οποίοι στη συνέχεια την οδήγησαν σε κατοικία στην περιοχή Σεντ Γουέρμπεργκς. Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι της προσφέρθηκαν αλκοόλ και τσιγάρα και ότι ακολούθησαν σεξουαλικές επιθέσεις από τους εμπλεκόμενους.

Ο εισαγγελέας ανέφερε στο δικαστήριο ότι η ανήλικη «κακοποιήθηκε σεξουαλικά από νεαρούς άνδρες, τους οποίους γνώριζε ελάχιστα και με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή μόλις λίγες ημέρες πριν από τα γεγονότα».

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν, η 17χρονη μεταφέρθηκε σε υπνοδωμάτιο όπου ο Σάφι εξέφρασε την πρόθεσή του για σεξουαλική επαφή, ενώ εκείνη, όπως ειπώθηκε, δήλωσε ότι δεν το επιθυμούσε τη δεδομένη στιγμή.

«Ήθελα μόνο να επιστρέψω στο σπίτι μου»

Στη δικαστική διαδικασία έγινε αναφορά ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε επανειλημμένα από τη 17χρονη να βγάλει τα ρούχα της, διαβεβαιώνοντάς την ότι δεν θα ακολουθούσε σεξουαλική πράξη, πριν –σύμφωνα με το κατηγορητήριο– καταγραφεί η πρώτη επίθεση.

Στη συνέχεια, όπως παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, η ανήλικη οδηγήθηκε στο ισόγειο της κατοικίας όπου βρίσκονταν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, με την κατηγορούσα αρχή να υποστηρίζει ότι μέσα σε διάστημα αρκετών ωρών σημειώθηκαν επιπλέον βιασμοί.

Η υπόθεση έληξε όταν η μητέρα της ανήλικης επικοινώνησε με την αστυνομία. Ακολούθως, η 17χρονη έδωσε κατάθεση, περιγράφοντας τα όσα έλαβαν χώρα. «Ήθελα μόνο να επιστρέψω στο σπίτι μου. Δεν αισθανόμουν ασφαλής. Ήθελα απλώς να φύγω», ανέφερε στην κατάθεσή της, όπως παρουσιάστηκε στο δικαστήριο.

Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη 17χρονη μαζί με τον Σάφι να περπατούν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου λίγες ημέρες πριν από τα καταγγελλόμενα περιστατικά. Ο εισαγγελέας τόνισε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως η κοπέλα πίστευε ότι επισκεπτόταν έναν νέο σύντροφο ή έναν πιθανό μελλοντικό σύντροφο.

Μετά την έναρξη της έρευνας, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν την ανήλικη στην κατοικία της περιοχής Σεντ Γουέρμπεργκς και προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου που άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, οι τρεις μεγαλύτερης ηλικίας κατηγορούμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει πριν την άφιξη της αστυνομίας και πήγαν προς Μπέρμιγχαμ και Λονδίνο.

Αποπειράθηκαν να φύγουν από τη χώρα

Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι οι κινήσεις τους καταδεικνύουν επίγνωση της σοβαρότητας των κατηγοριών. Στις 3 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, επιχείρησαν να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο κρυμμένοι σε φορτηγό με προορισμό τη Γαλλία.

Ωστόσο, εντοπίστηκαν από τις γαλλικές Αρχές στο Καλαί και παραδόθηκαν στη Βρετανία, όπου τέθηκαν υπό κράτηση.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, κατά τη σύλληψή τους δεν διέθεταν ταξιδιωτικά ή ταυτοποιητικά έγγραφα και είχαν δώσει ψευδή στοιχεία στις Αρχές.

Παράλληλα, στο δικαστήριο προβλήθηκε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται στο εσωτερικό του φορτηγού κατά τη μεταφορά τους, με τον εισαγγελέα να υποστηρίζει ότι γελούσαν και έκαναν χειρονομίες προς την κάμερα, κάτι που –όπως ειπώθηκε– ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι θεωρούσαν πως είχαν αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών τους.

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