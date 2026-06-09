Viral στιγμή στο NBA με τον Τραμπ: Αντί για τον αγώνα είδε… όνειρο (Video)

Η παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Game 3 των τελικών του NBA ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς τράβηξε τα βλέμματα, την ώρα που ένα στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο γήπεδο έγινε γρήγορα viral.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, η οποία έληξε με νίκη των Σπερς επί των Νικς με 115-111, οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον Τραμπ να… κοιμάται για λίγα δευτερόλεπτα στις θέσεις των επισήμων.

Donald Trump looks like he’s falling asleep during Game 3 of the Finals



(h/t @CalltoActivism) pic.twitter.com/hFjYoRxJq7 — Legion Hoops (@LegionHoops) June 9, 2026

Το βίντεο διαδόθηκε άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις από φιλάθλους και χρήστες του διαδικτύου.

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