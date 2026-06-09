Συνάντηση έκπληξη για Πάπα Λέοντα και Bad Bunny στο Μπερναμπέου

Ο πάπας Λέων είχε χθες το βράδυ σύντομη συνομιλία με τον Πορτορικανό τραγουδιστή Bad Bunny έπειτα από μια μεγάλη συγκέντρωση στο στάδιο Santiago Bernabéu, τη θρυλική έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, έγινε σήμερα γνωστό από το Βατικανό.

Ο σούπερ σταρ της μουσικής Bad Bunny, ο οποίος βρίσκεται στη Μαδρίτη για δέκα συναυλίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν τη 15η Ιουνίου, «ήταν μαζί με την οικογένειά του και άλλα πρόσωπα», διευκρίνισε το Βατικανό, προσθέτοντας πως ο ποντίφικας «τους απηύθυνε έναν σύντομο χαιρετισμό προτού αποχωρήσει από το γήπεδο».

The meeting between Bad Bunny and Pope Leo XIV is being highlighted on Spanish television today. 🇪🇸🛐 pic.twitter.com/YeQz0syu60 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) June 9, 2026

Τυχαία, ο Λέων και ο Bad Bunny βρέθηκαν την ίδια χρονική περίοδο στην ισπανική πρωτεύουσα, μια σύμπτωση που έκανε τον πάπα να δηλώσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Μαδρίτη ότι οι νέοι θα μπορούσαν να αμφιταλαντευτούν ανάμεσα στους δύο.

«Στην περίπτωση που βρεθούν μπροστά στο ερώτημα εάν θέλουν να δουν τον Bad Bunny ή εάν θέλουν να δουν τον πάπα, πιστεύω πως πολλοί θα πάνε να δουν τον Bad Bunny. Όμως, πιστεύω επίσης πως θα υπάρξουν κάποιοι που θα έρθουν να δουν τον πάπα. Και αυτό λέει κάτι», είχε δηλώσει.

Ο 32χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος τραγούδησε στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl οδήγησε το reggaeton και τη λατινική trap στην κορυφή της διεθνούς ποπ σκηνής.

Πέραν της Ισπανίας, ο Bad Bunny θα δώσει συναυλίες στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Πολωνία, την Ιταλία προτού ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή περιοδεία του στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, την 22α Ιουλίου.

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